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Куда сдать натуральную новогоднюю ель в Дубне

вторник, 11 января 2022 | 12:38    
Шпаргалки
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В Московской области 15 января 2022 года стартует ежегодная экологическая акция «Подари вторую жизнь своей елке».

В этом году на территории муниципалитетов будут работать более 200 пунктов, куда жители смогут привезти ели и сосны, которые украшали их дома в новогодние и рождественские праздники. Все собранные деревья отправят на вторичную переработку. Акция продлится до 15 февраля 2022 года.

Пункт приемки в Дубне: город Дубна, улица Тверская, дом 28А; площадка МЕГАБАК

 

Тэги: 
отходы
экология
услуги
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