Куда сдать натуральную новогоднюю ель в Дубне

В этом году на территории муниципалитетов будут работать более 200 пунктов, куда жители смогут привезти ели и сосны, которые украшали их дома в новогодние и рождественские праздники. Все собранные деревья отправят на вторичную переработку. Акция продлится до 15 февраля 2022 года.

Пункт приемки в Дубне: город Дубна, улица Тверская, дом 28А; площадка МЕГАБАК