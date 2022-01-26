Куда и как жаловаться, если не убирают снег

Жители многих городов каждую зиму имеют дело с одной и той же проблемой и задаются вопросом: куда пожаловаться, если не убирают снег во дворе и на улицах? Попробуем ответить на этот вопрос.

Кто ответственный за уборку снега

За чистоту улиц от снега отвечает администрация города, а, собственно, сама уборка осуществляется коммунальными службами, которые должны выполнить свою работу не более чем за 12 часов.

Куда жаловаться

Для начала следует убедиться, что снег на улице или во дворе лежит уже более суток, затрудняя проход, при этом говорить о чрезвычайной ситуации не приходится. В таком случае необходимо подавать жалобу на работу коммунальных служб. Для этого выполняется следующая последовательность действий:

Найти ответственного за уборку снега. В зависимости от участка за наличие снега отвечают разные люди. Во дворе за этим должна следить управляющая компания, а на дорогах — другие специализированные службы, которые могут быть разными в различных населённых пунктах. Чтобы узнать, кто именно является ответственным за уборку снега на данной территории, необходимо открыть в интернете сайт администрации вашего города и найти контакты соответствующей организации. Составить письменную претензию. Если уже более 12 часов после завершения снегопада снег до сих пор не убран, то имеет смысл писать жалобу в адрес организации, контакты которой вы нашли на сайте городской администрации. Написать жалобу в прокуратуру. Обычно проблема решается уже после выполнения второго пункта, но если это не помогло, тогда необходимо обращаться в вышестоящие инстанции и писать жалобу на деятельность коммунальных служб уже в прокуратуру. После этого коммунальные службы обязаны выполнить свои прямые обязанности и очистить территорию от снега, в противном случае выписывается административный штраф.

Иногда за сутки может выпасть месячная норма снега — в таком случае это будет считаться чрезвычайной ситуацией, и более медленная уборка снега нормальна в этой ситуации. Как действовать, если при чрезвычайной ситуации вы увидели участок, где не убран снег? Нужно просто сообщить об этом коммунальным службам для оперативного устранения проблемы.