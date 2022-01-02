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Компьютерную игроманию официально признали болезнью

воскресенье, 02 января 2022 | 13:32    
Новости
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально признала компьютерную игроманию болезнью.

Согласно документу, игромания с чрезмерным увлечением компьютерными и видеоиграми является новым видом психического расстройства. Тем не менее, для диагностирования данного заболевания необходимо, чтобы в течение года у человека наблюдались признаки игрового расстройства, которые бы негативно влияли на семейные, социальные, образовательные, профессиональные и другие области жизни.

При этом диагноз может поставить только обученный профессионал-медик, отмечает эксперт ВОЗ в сфере психоактивных веществ и аддиктивного поведения Владимир Позняк. По его словам, нельзя применять данное описание в отношении родственников или друзей на основе личного мнения.

Тэги: 
игры
здоровье
Источник:
РИА Новости
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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