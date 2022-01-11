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Компания «Алтегра» запустила физико-химическую лабораторию в ОЭЗ «Дубна»

вторник, 11 января 2022 | 17:24    
Новости
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Компания «Алтегра» завершила первый этап реализации своего инвестиционного проекта – запущена физико-химическая аналитическая лаборатория, оснащенная самым современным оборудованием. На ее базе резидент ОЭЗ «Дубна», кроме проведения собственных разработок и исследований, будет также оказывать услуги другим инвесторам биомедицинского кластера.

Резидентом ОЭЗ «Дубна» компания «Алтегра» стала в мае прошлого года с проектом по разработке технологий производства лекарственных препаратов - как дженериков (не обладающих патентной защитой), так и инновационных, востребованных сегодня на рынке антибиотиков. В сентябре 2021-го инвестор первым начал осваивать арендованные в инновационно-технологическом центре «Менделеев» помещения для организации здесь собственного производства.  Было закуплено необходимое оборудование, которое уже частично установлено и смонтировано, сейчас продолжается монтаж инженерных сетей и подготовка «чистых помещений». Параллельно шла активная работа по организации физико-химической аналитической лаборатории.

"Мы оперативно закупили современное лабораторное оборудование, реактивы, все, что необходимо для исследований и разработок, на сумму порядка 100 миллионов рублей, набрали высококвалифицированный персонал, и в декабре лаборатория была официально открыта", - рассказала генеральный директор АО «Алтегра» Ольга Турчанинова. - "Здесь наши специалисты, химики и лаборанты, будут вести разработку и валидацию методик контроля качества лекарственных препаратов, изучать стабильность разрабатываемых лекарственных препаратов. Эти работы нужны для организации контроля качества продукции, к производству которой мы планируем приступить уже в конце наступившего 2022 года. Кроме этого, мы готовимся к процедуре лицензирования выпуска лекарственных средств."

По словам Ольги Турчаниновой, ассортимент лекарственных препаратов будет самым широким, а новая лаборатория также сможет оказывать услуги по химическим методам анализа и помощь в разработке этих методик анализа резидентам ОЭЗ «Дубна» медико-технического кластера и другим заказчикам.

"Будем производить полный спектр антибиотиков бета-лактамного ряда", - поясняет руководитель. - "Часть из них, запатентованные разработки группы компаний «АлФарма», также будет производиться в Дубне. Это, например, препарат Максиктам-АФ - стерильный порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения. Сегодня данное лекарственное средство занимает четвертое место в Российской Федерации среди всех антибиотиков по сумме бюджетных закупок для лечения больных, в том числе сопутствующих COVID инфекций."

Весной 2022 года в компании рассчитывают получить лицензию на производство медицинской продукции на территории ОЭЗ «Дубна» и с IV квартала приступить к выпуску лекарственных средств. Планируемый объем инвестиций в проект - порядка 365 млн рублей, в компании будут трудоустроены более 85 человек.

Тэги: 
ОЭЗ Дубна
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