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Изменяются правила проведения экзамена ГИБДД

пятница, 07 января 2022 | 18:46    
Новости
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Новый порядок взаимодействия Госавтоинспекции и автошкол вступит в силу с 1 марта 2022 года, с этого времени автошколы будут обязаны предоставлять в ГИБДД список учащихся для их проверки.

Автошколы будут должны не позднее 10 дней до начала практики вождения предоставить в экзаменационные подразделения ГИБДД список учащихся как почтовым отправлением, так и через личный кабинет на портале госуслуг. Должностные лица, получив документы, проверят, нет ли среди кандидатов в водители тех, кто был лишен прав или людей с медицинскими противопоказаниями к управлению автомобилем. Кроме того, они проверят сведения об организации, выдавшей медсправки. В случае выявления оснований для недопуска к обучению на водительские права, в автошколу в течение трех дней направляется соответствующая информация.

Новый порядок предусматривает взаимодействие для проведения экзамена. В частности, от автошколы в Госавтоинспекцию должно быть направлено заявление с указанием предполагаемого количества экзаменуемых, периода и времени проведения экзаменов, в том числе повторных, категорий и подкатегорий транспортных средств. При этом автошкола может получить отказ в назначении места, даты и времени проведения экзаменов в составе организованной группы.

"Основанием является отсутствие у организации, осуществляющей образовательную деятельность, лицензии на осуществление образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения либо приостановление, аннулирование или прекращение действия лицензии", - сказано в приказе.

О результатах рассмотрения заявления автошколу уведомляют по почте или через сайт госуслуг не позднее трех дней после принятия решения. График проведения экзаменов размещается на официальном сайте Госавтоинспекции.

Тэги: 
авто
ГИБДД
Источник:
ТАСС
Автор:
Редакция Новостей
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