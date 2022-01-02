Изменились правила владения оружием

В частности, минимальный возраст, позволяющий владеть рядом видов оружия, повысят с 18 до 21 года. С момента вступления изменений в силу этой категории россиян нельзя будет приобретать гражданское огнестрельное оружие ограниченного поражения, охотничье и огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие самообороны.

Новые правила не коснутся лиц, прошедших и проходящих военную службу. Закон также вводит дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на покупку оружия. В частности, их не смогут получить россияне с двумя и более погашенными судимостями.