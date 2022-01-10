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Изменение расписания электропоездов Савёловского направления

понедельник, 10 января 2022 | 11:00    
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С 11 января по 31 января 2022 года. Изменения связаны с работами по модернизации объектов энергообеспечения на участках Дмитров - Каналстрой.

В будние дни электропоезда №6346 Москва - Савелово (в 08:56), №6351 Савелово - Москва (в 11:38), №6906 Москва - Дубна (в 07:26) и №6909 Дубна - Москва (в 10:48) проследуют укороченным маршрутом от/до станции Вербилки. У нескольких поездов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте.

МЖД просит пассажиров заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Тэги: 
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