Изменение расписания электропоездов Савёловского направления

В будние дни электропоезда №6346 Москва - Савелово (в 08:56), №6351 Савелово - Москва (в 11:38), №6906 Москва - Дубна (в 07:26) и №6909 Дубна - Москва (в 10:48) проследуют укороченным маршрутом от/до станции Вербилки. У нескольких поездов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте.

МЖД просит пассажиров заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».