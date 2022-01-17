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Итоговое собеседование по русскому языку пройдет в школах 9 февраля

понедельник, 17 января 2022 | 14:06    
Новости
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Ученики 9 классов подмосковных школ 9 февраля пройдут итоговое собеседование по русскому языку. Это испытание является допуском к Государственной итоговой аттестации.

Подать заявление нужно до 26 января. Это можно сделать в своей школе. 

Для получения зачета нужно успешно выполнить четыре задания: чтение текста вслух, пересказ текста, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором.

Те, кто не сдаст собеседование по уважительной причине, сможет это сделать в другие даты: 9 марта и 16 мая.

Тэги: 
образование
школа
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