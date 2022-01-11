-11,9°
Влажность: 71%
Давление: 759,1 мм

История дубненской милиции. Руководители

вторник, 11 января 2022 | 15:05    
Лонгриды
     10
В связи с предстоящим 50-летием со дня образования городского отдела внутренних дел продолжаем рассказ об истории дубненской милиции.
  • С.С.Халилов (в центре) проводит совещание со своими заместителями В.М.Ермолаевым и Ю.А.Леконцевым
  • Слева направо: И.П.Никифоров,Б.П.Зарубин и М.Д.Савельев

Героем предыдущей публикации был её первый начальник Ф.С.Филимонов. Сегодня познакомим читателей с другими руководителями, занимавшими эту должность вплоть до образования городского ОВД.

В 1957 году отдел милиции № 22 Спецотдела ГУМ МВД СССР (так витиевато до 1972 года называлось местное структурное подразделение милиции) возглавил Михаил Дмитриевич Савельев. В 1967 году его на этом посту сменил заведующий орготделом ГК КПСС Борис Петрович Зарубин. А в 1969 - 1972 гг. милицией руководил Сафар Саярович (или Александр Сергеевич, как между собой называли его сотрудники) Халилов. Все трое были сильными управленцами, известными в городе людьми, настоящими профессионалами своего дела, внесшими значительный вклад в обеспечение правопорядка в городе и в становление дубненской милиции.

Было бы несправедливым не причислить к этой славной когорте руководителей ещё одну знаковую милицейскую фигуру - И.П.Никифорова, возглавлявшего в послевоенный период Иваньковское поселковое отделение милиции.

Тэги: 
Дубна
история
краеведение
Источник:
Александр Головин
Автор:
Редакция Новостей
Сообщения по теме
30.11.2021 | 12:01     86
История дубненской милиции. Начало
Читать Дубна.Ru в

 

11.01.2022 | 15:00   
Лонгриды
    6
Пионер-лыжник: большая история маленькой скульптуры из Вербилок
В Советском Союзе зимние виды спорта, особенно лыжи, были очень популярны и нормативы входили в ГТО. Внимание к этому...
история | Вербилки | культура
Фото: Росгвардия
11.01.2022 | 15:03   
Лонгриды
    5
Среди малоизвестных фактов об обороне Москвы в 1941 году - действия отдельного бронепоезда №73 на участке Дмитров-Яхрома
28 и 29 ноября 1941 года экипаж бронепоезда сражался на берегу канала Москва-Волга с наступавшими на Москву...
история | Подмосковье
05.01.2022 | 11:34   
Шпаргалки
    41
Походы и рыбалка под Дубной
Какой заядлый турист и рыбак откажется от богатого и щедрого улова, отдыха на лоне природы в окружении благоухающих...
Дубна | туризм | рыбалка