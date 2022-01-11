История дубненской милиции. Руководители

Героем предыдущей публикации был её первый начальник Ф.С.Филимонов. Сегодня познакомим читателей с другими руководителями, занимавшими эту должность вплоть до образования городского ОВД.

В 1957 году отдел милиции № 22 Спецотдела ГУМ МВД СССР (так витиевато до 1972 года называлось местное структурное подразделение милиции) возглавил Михаил Дмитриевич Савельев. В 1967 году его на этом посту сменил заведующий орготделом ГК КПСС Борис Петрович Зарубин. А в 1969 - 1972 гг. милицией руководил Сафар Саярович (или Александр Сергеевич, как между собой называли его сотрудники) Халилов. Все трое были сильными управленцами, известными в городе людьми, настоящими профессионалами своего дела, внесшими значительный вклад в обеспечение правопорядка в городе и в становление дубненской милиции.

Было бы несправедливым не причислить к этой славной когорте руководителей ещё одну знаковую милицейскую фигуру - И.П.Никифорова, возглавлявшего в послевоенный период Иваньковское поселковое отделение милиции.