История дубненской милиции. Александр Петрович Старастенков

По мнению ветеранов дубненской милиции, из всех бывших начальников ОВД наиболее весомый вклад в развитие отдела внёс Александр Петрович Старастенков, прошедший в его стенах путь от рядового госавтоинспектора до вершины своей милицейской карьеры.
Возглавив в 1986 году ОВД, он в полной мере проявил талант управленца-администратора не только в организации оперативно-служебной деятельности милицейского коллектива, но и в решении хозяйственных вопросов, которых в те годы накопилось великое множество.
Собственно, в первую очередь именно ему мы обязаны решением проблемы «расселения» сотрудников, ютившихся в старом жилом здании на Курчатова, 28.
В начале 80-ых, будучи заместителем начальника ОВД по службе, А.П.Старастенков (кстати, строитель по образованию) возглавил «стройку века» - надстройку силами самих сотрудников второго этажа над расположенным поблизости в лесопарковой зоне зданием паспортной службы. Заодно было решено пристроить к нему гаражи и помещения питомника служебного собаководства. Город поддержал и помог, чем мог: здесь поблагодарим СМУ-5 и военных строителей!
«Главный прораб» (так тогда называли милицейского подполковника) самолично каждодневно инспектировал объект, начиная и заканчивая рабочий день на строительной площадке. Даже не гнушался брать иногда в руки мастерок и в компании доморощенных милицейских каменщиков вести кладку.
Через полтора года второй этаж был надстроен, позднее по соседству появились современные (по тем временам, разумеется) гаражные боксы и помещения питомника служебного собаководства.