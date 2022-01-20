История дубненской милиции. Александр Петрович Старастенков

По мнению ветеранов дубненской милиции, из всех бывших начальников ОВД наиболее весомый вклад в развитие отдела внёс Александр Петрович Старастенков, прошедший в его стенах путь от рядового госавтоинспектора до вершины своей милицейской карьеры.

Возглавив в 1986 году ОВД, он в полной мере проявил талант управленца-администратора не только в организации оперативно-служебной деятельности милицейского коллектива, но и в решении хозяйственных вопросов, которых в те годы накопилось великое множество.