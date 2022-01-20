-2,1°
Влажность: 83%
Давление: 735,1 мм

История дубненской милиции. Александр Петрович Старастенков

четверг, 20 января 2022 | 14:07    
Лонгриды
     32
В связи с предстоящим 50-летием со дня образования городского отдела внутренних дел, продолжаем рассказ об истории дубненской милиции.

По мнению ветеранов дубненской милиции, из всех бывших начальников ОВД наиболее весомый вклад в развитие отдела внёс Александр Петрович Старастенков, прошедший в его стенах путь от рядового госавтоинспектора до вершины своей милицейской карьеры.

Возглавив в 1986 году ОВД, он в полной мере проявил талант управленца-администратора не только в организации оперативно-служебной деятельности милицейского коллектива, но и в решении хозяйственных вопросов, которых в те годы накопилось великое множество.

Собственно, в первую очередь именно ему мы обязаны решением проблемы «расселения» сотрудников, ютившихся в старом жилом здании на Курчатова, 28.

В начале 80-ых, будучи заместителем начальника ОВД по службе, А.П.Старастенков (кстати, строитель по образованию) возглавил «стройку века» - надстройку силами самих сотрудников второго этажа над расположенным поблизости в лесопарковой зоне зданием паспортной службы. Заодно было решено пристроить к нему гаражи и помещения питомника служебного собаководства. Город поддержал и помог, чем мог: здесь поблагодарим СМУ-5 и военных строителей!

«Главный прораб» (так тогда называли милицейского подполковника) самолично каждодневно инспектировал объект, начиная и заканчивая рабочий день на строительной площадке. Даже не гнушался брать иногда в руки мастерок и в компании доморощенных милицейских каменщиков вести кладку.

Через полтора года второй этаж был надстроен, позднее по соседству появились современные (по тем временам, разумеется) гаражные боксы и помещения питомника служебного собаководства.

Служить стало лучше, служить стало веселее! Все опасения за ненадёжность строительных конструкций (всё-таки кладку вели дилетанты!) оказались напрасными - за прошедшие 40 лет те ни разу не позволили усомниться в этом...

И ещё в качестве ремарки. Милицейские ветераны надеются, что несомненные заслуги А.П.Старастенкова заслуживают официального признания в виде памятной Доски на здании, которое тот построил. Дело за руководством ОМВД.

Тэги: 
Дубна
история
краеведение
Источник:
Александр Головин
Автор:
Редакция Новостей
Сообщения по теме
11.01.2022 | 15:05     58
История дубненской милиции. Руководители
30.11.2021 | 12:01     90
История дубненской милиции. Начало
Читать Дубна.Ru в

 

14.01.2022 | 17:46   
Лонгриды
    29
Великая Отечественная Война: новый исторический портал
Война… как много негативных эмоций она вызывает. Сколько жизней унесла, сколько судеб сломала, сколько детей оставила...
история
15.01.2022 | 21:52   
Новости
    268
В Кимрах продают одно из самых знаменитых предприятий России - Савеловский машиностроительный завод
Объявление о продаже производственных помещений общей площадью 158 799,9 квадратных метра размещено на сайте «Авито»....
Кимры | бизнес | история
16.01.2022 | 00:09   
Новости
    55
В Дубне прошла ежегодная лыжная эстафета памяти основателя и главного конструктора ГосМКБ «Радуга» А.Я.Березняка
Более четырех десятилетий эти соревнования организуют администрация и профсоюзный комитет ГосМКБ, одного из...
соревнования | лыжи | Дубна | ГосМКБ Радуга