Искусствоведы дали высокую оценку работе ученых Дубны

Среди пигментов в исследуемых памятниках определены желтая и красная охры, свинцовые белила, зеленая земля, известь, киноварь, возможно, малахит и азурит. Особенно интересным было обнаружение лазурита в фрагментах синего цвета из фресок Георгиевского собора в Новгороде. Использование столь редкого и дорогого для средневековья пигмента свидетельствует о социальной значимости заказчиков росписи.

Широкие перспективы открывает примененный учеными метод моделирования условий средневекового пожара. Исследование показало, как именно перерождаются цвета древних красок при воздействии высоких температур. Так, при постепенном нагревании от 100 до 1100 °С желтый и зеленый образцы фресок приобретают красные оттенки. Ученые рассчитывают, что данный эксперимент поможет разрешить многолетнюю проблему, касающуюся особенностей колорита таких значимых древнерусских шедевров, как живопись Феофана Грека.

Стратиграфические исследования фрагментов позволяют дать заключение о количестве и последовательности нанесения слоев, выяснить, какую технику применяли древние мастера. Полученные данные помогают также понять специфику творческого процесса: нанесение орнамента поверх основного тона, использование подготовительного рисунка, исправление ошибок молодого художника опытным мастером. В заключение доклада Андрей Дмитриев пригласил историков искусства в ОИЯИ для того, чтобы они рассказали об интересных моментах своей исследовательской деятельности, а также посетили физические установки, на которых проводился анализ: реактор ИБР-2 и установку ИРЕН.

Доклад ученых ОИЯИ вызвал живой интерес сотрудников Государственного института искусствознания, проделанная работа получила высокую оценку выдающихся российских искусствоведов. Они отметили, что результаты исследований ученых ОИЯИ дают возможность обосновывать теоретические гипотезы объективными данными. «Обращение к данной стороне исследования древнерусской монументальной живописи очень перспективно», – отметила главный научный сотрудник Сектора древнерусского искусства ГИИ, д-р искусствоведения, профессор Энгелина Сергеевна Смирнова.

Проведенные исследования подтверждают предположения искусствоведов о составе древних красок. Заведующий Сектором древнерусского искусства ГИИ, д-р искусствоведения, профессор Лев Исаакович Лифшиц высказал пожелание о разработке в дальнейшем методических рекомендаций по проведению исследований древнерусской фресковой живописи физико-химическими методами. «Радует, что заключения историков искусства нашли в данном исследовании серьезное подтверждение. В то же время сделан шаг, позволяющий наметить интересующие нас возможности восстановления первоначального колорита», – заключила ведущий научный сотрудник Сектора древнерусского искусства ГИИ, д-р искусствоведения Татьяна Юрьевна Царевская. Она добавила, что по результатам исследований программа сотрудничества на 2021 год была даже перевыполнена: «Исследование изменения первоначального колорита конкретных памятников было задачей 2022 года. Такими темпами мы можем достичь серьезных результатов. Идет накопление материала, и результаты есть – это замечательно».

Татьяна Юрьевна представила участникам заседания план дальнейших совместных исследований. В него входит создание базы данных элементного состава пигментов древнерусских росписей, установление степени изменения первоначального колорита стенописей, уточнение атрибуции некоторых памятников. Также в план совместной работы будут включены задачи сравнительного анализа монументальной живописи в новгородских храмах XII века и исследование памятников XIV века, в течение которого произошла трансформация техники древнерусской стенописи.

Ведущий научный сотрудник Сектора древнерусского искусства, д. и. н. Леонид Андреевич Беляев рассказал о том, что к 2024 году в ГИИ будет подготовлено к выпуску юбилейное издание о Смоленском соборе Новодевичьего монастыря, которое представит информацию о его архитектуре, живописи и археологии. Леонид Андреевич предложил включить результаты ученых ОИЯИ в данное издание. Кроме того, старший научный сотрудник ГИИ Элина Николаевна Добрынина поставила вопрос о возможности исследования физико-химическими методами древнерусских рукописей.

В заключение заседания Андрей Дмитриев и Ольга Филиппова выразили благодарность историкам искусства ГИИ за высокую оценку их труда и доверие.