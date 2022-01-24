Глава Дубны встретился с коллективом Научно-производственного комплекса «Дедал»

На встрече Сергей Куликов рассказал сотрудникам «Дедал» о завершенных и перспективных проектах, которые реализуются в Дубне. О решении проблем обманутых дольщиков и расселении ветхого жилья, о ремонте дорог и тротуаров, школ и детских садов, о закупке новых музыкальных инструментов и оборудования для компьютерных классов, о реализации президентских проектов, государственных и муниципальных программ.

В планах на ближайший год – создание скейт-парка (средства уже выделены из областного бюджета), благоустройство сквера на пустыре за Терминалами по итогам голосования жителей на портале «Добродел» (на эти цели предусмотрено 60 млн рублей), проектирование сквера Журавлева (в программе заложено более 120 млн рублей). Есть предложения от инвесторов по крытой площадке для пляжного волейбола.

"Обсуждаем с командой губернатора выделение средств на круговое движение на перекрестках улицы Макаренко с Хлебозаводской и Володарского. Должно возобновиться строительство дамбы в Левобережье. Ждем открытия движения в тоннеле (предварительно в мае) с корректировкой маршрутов и расписания автобусов.Определяемся с местом под строительство большой детской поликлиники в правобережье, этот вопрос в числе первоочередных. Продолжается развитие МСЧ-9, есть договоренность с ОИЯИ о расширении услуг для жителей Дубны: после ремонта больничного корпуса откроется отделение кардиологии, приобретается специальное оборудование (ангиограф) для операций на сосудах" - рассказал Глава Дубны.

Также Сергей Куликов, анонсировал планы создать филиал МГУ в Дубне и сделать Университет «Дубна» федеральным.

На встрече прозвучала и тема спорта. В частности, на стадионе «Волна» несколько лет назад проведена реконструкция, а теперь вместе с Губернатором Московской области прорабатывается возможность строительства крытых кортов и быстровозводимого корпуса для тренировок спортсменов. Наряду с проектированием велодорожек, рассматриваются варианты с открытием пунктов проката электросамокатов.

Дубна активно участвует в президентских проектах, государственных и региональных программах. Для Дубны это возможность для решения многих социальных проблем, для дальнейшего развития инфраструктуры, повышения качества жизни. Социальная газификация – один из таких проектов, которые реализуются в городе.