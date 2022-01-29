Глава Дубны вручил первые паспорта юным дубненцам

Интересное совпадение: почти все ребята увлекаются физикой и математикой, серьезно погружены в науку, некоторые уже определились с будущей профессией. Помимо учебы, кто-то занимается спортом – плаванием, легкой атлетикой, игрой в бадминтон, кто-то изучает иностранные языки, поет в хоре. Увлечения самые разные.

Но все единодушно поддержали строительство скейт-парка, которое начнется в этом году на Комсомольской набережной. Сказали, что в нашем городе должно быть больше парков, больше зелени.

Поздравил школьников, вручил каждому поздравительный адрес губернатора Московской области и книгу о почетных гражданах Дубны, пожелал, чтобы в будущем они тоже прославляли город, в котором живут.