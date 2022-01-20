Глава Дубны Сергей Куликов проверил качество уборки города

Жильцы дома 24 по улице Ленинградской пожаловались на огромные сосульки, свисающие с крыши. Действительно, ледяные наросты скоро коснутся асфальта: судя по размерам, управляющая компания давно не занималась этой работой.

Аналогичная ситуация не только на Ленинградской, но и на других улицах как в институтской части города, так и на левом берегу, особенно в малоэтажных домах старой постройки. Управляющим компаниям даны сутки на борьбу с сосульками. В первую очередь это – прямая угроза для людей, а во-вторых – жители платят за содержание домов и дворов, так что все услуги в своей зоне ответственности УК должны выполнять вовремя и в полном объеме.

Еще одна жалоба: не чистят внутридворовую дорогу у дома 7 корпус 2 по улице Университетской. Образовалась глубокая колея, снега почти по колено, а под ним лед. Сложность в том, что сейчас эта дорога находится в статусе бесхозной, но обязательно будет включена в реестр муниципального имущества для выделения средств на обслуживание. Безусловно, это не повод превращать ее в один сплошной сугроб. Пешеходы должны идти на работу по расчищенному тротуару, в владельцы машин – иметь возможность вечером поставить свой автомобиль на свободную от снега парковку. Сергей Александрович поручил МБУ ЦХО привести дорогу в надлежащий вид.

Плохое содержание дворовой территории не устраивает жительниц домов 3, 4 и 5 по улице Дачной. Но эти дома находятся в непосредственном управлении у собственников квартир. Поэтому в каждом необходимо выбрать совет дома, старших по дому и заключить договор с УК. Либо чистить площадки и дорожки самостоятельно.

Также проверили территории по адресам: ул. Вавилова, 9, ул. Строителей, 14, Сахарова, 21, 23, 25. Дворы вычищены, видно, что проводилась и механическая, и ручная уборка. Однако снег не вывезен, это необходимо сделать в ближайшее время.

На ул. Вокзальной, во дворе дома 7, в процессе уборки задействованы сразу три единицы техники, снег грузится и сразу вывозится на полигон для утилизации. Руководитель УК «Жилком Сервис» Михаил Фролов рассказал, что общается с жильцами в домовых чатах и заранее просит отогнать транспорт, чтобы почистить парковки. Автовладельцы всегда оперативно реагируют на такие призывы, ведь всё это делается для их же удобства.

На левом берегу заехали во двор домов 21, 21а, 21б по ул. Центральной: техника чистит снег. Но огромные сосульки на крышах домов – серьезная недоработка УК. Это касается всех компаний, которые обслуживают жилой фонд в Дубне.

Главное замечание к подрядчикам: складирование снега во дворах недопустимо, порой кучи настолько высокие, что безопасно выехать из двора – тот еще квест. Да, зима в этом году снежная, с декабря вывезли более 40 тысяч кубометров снега, только за прошедшие сутки – 1600. Но работу в этом направлении требуется усилить.

Все поручения занесены в протокол и обязательны к исполнению. Глава Дубны держит их на личном контроле. В маршруты еженедельного объезда будут включаться те адреса, по которым поступает наибольшее количество жалоб от дубненцев в администрацию и в социальные сети.