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Глава Дубны Сергей Куликов: Держу на постоянном контроле процесс ремонта в роддоме Дубненской горбольницы

четверг, 20 января 2022 | 19:59    
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Преобразования большие, поскольку здание построено 45 лет назад и уже не соответствует современным требованиям.

Будут заменены окна, двери, полы, обновлены инженерные коммуникации, системы отопления, освещения, вентиляции и кондиционирования.

Сейчас на объекте задействованы более 50 человек. Выполнена примерно третья часть от запланированного объема. На первом этаже ведутся чистовые работы, укладка напольной плитки и монтаж стеновых панелей, завершить должны весной; два других этажа – до конца года. В сроки контракта подрядчик укладывается.

Напомним, что по поручению губернатора Андрея Воробьева в муниципалитетах Подмосковья капитально ремонтируются объекты здравоохранения и роддом Дубны вошел в региональную программу.

Тэги: 
Дубна
ремонт
здравоохранение
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