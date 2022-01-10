Физики Дубны и Обнинска будут вести совместные исследования на новых реакторах МБИР и НЕПТУН

Во время приветственного слова генеральный директор ГНЦ РФ – ФЭИ Андрей Лебезов подчеркнул важность и перспективность проведения совместных фундаментальных исследований как основы создания прорывных ядерных технологий. Глава делегации Объединенного института ядерных исследований, директор Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ Валерий Швецов также отметил необходимость объединения усилий, учитывая уникальность будущих нейтронных источников:

НЕПТУН, разрабатываемый в ОИЯИ,

и МБИР, создаваемый российской Госкорпорацией "Росатом".

Новые российские реакторы МБИР и НЕПТУН отличаются рекордными параметрами, позволяющими проводить масштабные исследования в различных областях знания. Так, реактор МБИР будет обладать самой высокой в мире плотностью потока нейтронов, а реактор НЕПТУН станет самым интенсивным импульсным источником нейтронов в мире. Отсюда и многообразие решаемых задач: от ядерной астрофизики и нуклеосинтеза, большого взрыва, несохранения пространственной и временной четности в ядерных реакциях и несохранения барионного числа до пока необнаруженных, но теоретически возможных новых ядерных процессов, сверхредких явлений в холодной ядерной материи.

Особый интерес участники совещания проявили к возможности обнаружения и детального исследования явления нейтрон-антинейтронных осцилляций, проясняющих природу зарождения Вселенной в первые ее мгновения. Перспективными признаны и поиски нового вида радиоактивности – пионного распада тяжелых ядер.

Участники также обсудили возможность создания на горизонтальном канале МБИР компактного источника ультрахолодных нейтронов (УХН) с рекордными параметрами. Это станет возможным при объединении усилий специалистов разного профиля: от физики ядерных реакторов до физики конденсированных сред.

Запуск новых инновационных российских реакторов намечен на период 2026-2028 годы. Однако, как отметили специалисты, подготовку к экспериментальным работам необходимо вести уже сейчас. В том числе и подготовку молодых ученых, от которых напрямую зависит реализуемость обсуждаемых научных планов.