Дубненские студенты отметили Татьянин день на ледовом катке "Снеговик" в Парке семейного отдыха

Уже сейчас многие из них проявляют свои таланты не только в учебе, исследованиях, научных проектах, но также в спорте, творчестве, волонтерской деятельности. Все эти навыки, полученные в молодые годы, несомненно, пригодятся им в будущем и на профессиональном поприще, и в общественной работе.

Сергей Куликов пожелал увлеченным, активным, талантливым студентам высоких устремлений, интересных идей, ярких открытий, достойных побед.