Дубненские студенты отметили Татьянин день на ледовом катке "Снеговик" в Парке семейного отдыха

вторник, 25 января 2022 | 22:41
Новости1
Бодрые, энергичные, всегда в движении - именно такой и должна быть современная молодёжь. Глава Дубны Сергей Куликов поздравил ребят, которые получают среднее образование в колледже и техникуме, а высшее – в Университете "Дубна", с Днем российского студенчества.
Уже сейчас многие из них проявляют свои таланты не только в учебе, исследованиях, научных проектах, но также в спорте, творчестве, волонтерской деятельности. Все эти навыки, полученные в молодые годы, несомненно, пригодятся им в будущем и на профессиональном поприще, и в общественной работе.
Сергей Куликов пожелал увлеченным, активным, талантливым студентам высоких устремлений, интересных идей, ярких открытий, достойных побед.