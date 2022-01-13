Дубненские спасатели рассказали рыбакам о необходимых мерах безопасности при выходе на лед

Заместитель начальника Дубненского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» Евгений Патуев рассказал, что в ходе рейдов работники дежурных караулов напомнили рыбакам о правилах поведения на водных объектах в зимний период, а также о необходимом спасательном арсенале, который должен иметь при себе каждый рыболов при выходе на лед.

«Все чаще спасателям встречаются любители подледного лова, которые пренебрегают мерами безопасности. Излишне самонадеянные рыбаки полагаются на собственную интуицию, тем самым подвергая жизнь смертельной опасности. Лед, который кажется толстым и крепким, на самом деле может подвести в самый неожиданный момент, поэтому не будет лишним позаботиться о собственной безопасности еще на берегу», – рассказал заместитель начальника теруправления.

Евгений Патуев добавил, что спасатели рассказали рыбакам о средствах спасения, которые могут помочь при провале под лед как самому рыболову, так и единомышленникам, попавшим в беду.