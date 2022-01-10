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Дубненские спасатели предупредили граждан об опасности тонкого льда

понедельник, 10 января 2022 | 14:27    
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В воскресенье, 9 января, работники пожарно-спасательной части №215 ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с сотрудниками Государственной инспекции по маломерным судам и Администрацией города провели патрулирование водоёмов, расположенных в городском округе Дубна.

Заместитель начальника Дубненского территориального управления госучреждения Владимир Тельнов рассказал, что патрулирование водоемов проводится в рамках месячника "Тонкий лед".

«В ходе патрулирования спасатели измеряют толщину льда на водоемах муниципалитетов. Особое внимание уделяется безопасности на реке Волге и реке Дубне в городском округе Дубна в связи с тем, что толщина льда там варьируется от 30 сантиметров до полного его отсутствия. Толщина ледяного покрова на Иваньковском водохранилище неоднородная, и, по результатам проведенного мониторинга, составляет от 27 до 38 сантиметров», - рассказал Владимир Тельнов.

Заместитель начальника территориального управления добавил, что в ходе патрулирования водоемов работники противопожарно-спасательной службы проводят профилактические беседы с местными жителями.

«Спасатели напоминают рыбакам и любителям активного отдыха правила безопасного поведения на льду, рассказывают о способах и подручных средствах самоспасения. Знание и соблюдение правил безопасности на воде поможет сохранить не только собственную жизнь, но и жизнь близкого человека», - заключил Владимир Тельнов.

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