Дубненские спасатели предупредили граждан об опасности тонкого льда

Заместитель начальника Дубненского территориального управления госучреждения Владимир Тельнов рассказал, что патрулирование водоемов проводится в рамках месячника "Тонкий лед".

«В ходе патрулирования спасатели измеряют толщину льда на водоемах муниципалитетов. Особое внимание уделяется безопасности на реке Волге и реке Дубне в городском округе Дубна в связи с тем, что толщина льда там варьируется от 30 сантиметров до полного его отсутствия. Толщина ледяного покрова на Иваньковском водохранилище неоднородная, и, по результатам проведенного мониторинга, составляет от 27 до 38 сантиметров», - рассказал Владимир Тельнов.

Заместитель начальника территориального управления добавил, что в ходе патрулирования водоемов работники противопожарно-спасательной службы проводят профилактические беседы с местными жителями.