Дубна может спать спокойно

В 2012 году полк получил на вооружение новые ракеты С-400 "Триумф" и с этого времени эти современные системы прикрывают центральный промышленный район России.

«В пятницу, 28 января, боевые расчеты зенитного ракетного дивизиона Дмитровского зенитного ракетного полка подмосковного соединения ПВО Воздушно-космических сил, принявшие на вооружение новый дивизионный комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", приступили к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне Москвы и центрального промышленного района России», — отметили в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.