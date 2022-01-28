Дубна может спать спокойно

пятница, 28 января 2022 | 23:04
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210-й зенитный ракетный ордена Красной Звезды полк 28 января вернулся с ежегодных учений из Астраханской области (полигон Капустин Яр) и заступил на боевое дежурство в месте постоянной дислокации под Дмитровом - в районе деревни Дубровка.
В 2012 году полк получил на вооружение новые ракеты С-400 "Триумф" и с этого времени эти современные системы прикрывают центральный промышленный район России.
«В пятницу, 28 января, боевые расчеты зенитного ракетного дивизиона Дмитровского зенитного ракетного полка подмосковного соединения ПВО Воздушно-космических сил, принявшие на вооружение новый дивизионный комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", приступили к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне Москвы и центрального промышленного района России», — отметили в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.