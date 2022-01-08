ДТП 8 января на трассе Кимры - Московская область

суббота, 08 января 2022 | 21:25
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На 12-м километре трассы столкнулись Nissan и Datsun. Последний пошел на обгон по встречке, однако не убедился в безопасности манёвра и влетел во встречный автомобиль.
Трое пострадавших отделались незначительными травмами: 28-летний водитель Datsun получил ссадины шеи и левого колена, 28-летний водитель Nissan – рваные раны коленей, 27-летний пассажир Nissan – ушиб грудной клетки.
Еще одна пассажирка Nissan, 19-летняя девушка, получила черепно-мозговую травму. Ее госпитализировали. Водители, отметили в ГИБДД, трезвые.