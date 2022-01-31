ДТП 29 января на трассе Дубна – Кимры – Горицы

понедельник, 31 января 2022 | 14:22
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29 января в 16:23 на 13 километре автодороги столкнулись два автомобиля: ВАЗ-21083 и Mitsubishi Pajero с прицепом. Об этом сообщила тверская Госавтоинспекция только 31 января.
Установлено, что 33-летний водитель ВАЗ 21083, возвращаясь на свою полосу после обгона, неправильно выбрал скорость, не учёл погодные и дорожные условия. В результате водитель потерял контроль над управлением транспортным средством и столкнулся с машиной Mitsubishi Pajero, 51-летний водитель которого двигался во встречном направлении.
В результате столкновения виновник ДТП и его 24-летний пассажир получили травмы и были доставлены в больницу.