ДТП 29 января на трассе Дубна – Кимры – Горицы

понедельник, 31 января 2022 | 14:22    
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29 января в 16:23 на 13 километре автодороги столкнулись два автомобиля: ВАЗ-21083 и Mitsubishi Pajero с прицепом. Об этом сообщила тверская Госавтоинспекция только 31 января.

Установлено, что 33-летний водитель ВАЗ 21083, возвращаясь на свою полосу после обгона, неправильно выбрал скорость, не учёл погодные и дорожные условия. В результате водитель потерял контроль над управлением транспортным средством и столкнулся с машиной Mitsubishi Pajero, 51-летний водитель которого двигался во встречном направлении.

В результате столкновения виновник ДТП и его 24-летний пассажир получили травмы и были доставлены в больницу.

Тэги: 
Кимры
ДТП
Источник:
УГИБДД Тверской области
Автор:
Редакция Новостей
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