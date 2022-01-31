ДТП 29 января на трассе Дубна – Кимры – Горицы

Установлено, что 33-летний водитель ВАЗ 21083, возвращаясь на свою полосу после обгона, неправильно выбрал скорость, не учёл погодные и дорожные условия. В результате водитель потерял контроль над управлением транспортным средством и столкнулся с машиной Mitsubishi Pajero, 51-летний водитель которого двигался во встречном направлении.

В результате столкновения виновник ДТП и его 24-летний пассажир получили травмы и были доставлены в больницу.