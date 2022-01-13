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CompTek добавил в свой портфель платформу резидента ОЭЗ «Дубна»

четверг, 13 января 2022 | 11:09    
Новости
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Резидент ОЭЗ «Дубна» российская технологическая компания Getmobit и дистрибьютор сетевого и телекоммуникационного оборудования CompTek (входит в группу ЛАНИТ) заключили соглашение о сотрудничестве. Платформа Getmobit Smart System для цифровой трансформации корпоративных рабочих мест вошла в портфель решений CompTek.

Подписание договора о дистрибуции с Getmobit расширяет ассортимент решений от российских производителей в портфолио CompTek и позволяет предложить партнерам комплексный подход в рамках концепции Smart Workplace, что особенно актуально для задач удаленного доступа.

Getmobit развивает «сквозную» цифровую платформу GM Smart System, которая позволяет работать с различными инфраструктурными сервисами – VDI, VoIP, VPN.  Доступ к конфиденциальной информации становится безопасным вне зависимости от того, находится человек в офисе или работает из дома. Связав между собой «аппаратные привычки» сотрудников в форм-факторе телефонного терминала с вычислительным модулем, док-станцией GM-Box, вариативной зарядкой и набором сетевых интерфейсов с системой управления через «единый» профиль сотрудника, можно обеспечить простоту и эффективность рабочего процесса.

Мультивендорная интеграция и непрерывная поддержка совместимости решения Getmobit с любыми VDI и UC-платформами российских и иностранных производителей позволяют отладить и правильно настроить работу инфраструктуры рабочих мест любой степени сложности.

Дистрибьюторское соглашение открывает партнерам CompTek  возможности расширенного доступа к экспертизе Getmobit и использования решений нового поколения Smart Workplace в различных сегментах бизнеса, а также поддержку  на всех этапах: начиная от предпродажных консультаций клиентов и оценки совокупной стоимости владения решением при переходе на GM Smart System, подготовки коммерческой документации и сопровождения первых пилотов до ввода в опытную и промышленную эксплуатацию и далее масштабирования и сбора обратной связи по развитию.

"Сотрудничество с CompTek -  это новый последовательный шаг в реализации стратегии масштабирования бизнеса Getmobit и решения задачи по росту информированности российского рынка о направлении Smart Workplace", - говорит генеральный директор и основательница Getmobit Мария Рукавишникова. -  "Партнерская сеть CompTek имеет необходимый потенциал, чтобы очень быстро нарастить экспертизу и обеспечить клиентам комфорт от работы с решениями нашей компании. С точки зрения роста спроса на высокотехнологичные российские платформы, 2022 год станет во многом показательным. И наша задача - совместно с CompTek обеспечить быстрый выход на рынок и удовлетворить спрос на реализацию проектов, связанных с преобразованием инфраструктуры современных офисов, включая крайне актуальную задачу поставки конечного оборудования и ПО российского происхождения из реестров Минцифры и Мипромторга, а также обеспечения их качественной интеграции за счет поддержки совместимости на всех уровнях."

На момент подписания дистрибьюторского соглашения на площадке CompTek создана демозона, позволяющая проводить офлайн- и онлайн-презентации инновационных технологий Getmobit, обучение для пресейл-инженеров и специалистов по продажам.

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