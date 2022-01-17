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Авария на главном водоводе в Дубне

понедельник, 17 января 2022 | 19:50    
Новости
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Как сообщили в Дубненском ПТО ГХ, 17 января в конце рабочего дня на главном водоводе в районе улицы Лесной случилась авария. Во всех домах города был срочно понижен напор воды в кранах.

По информации ПТО ГХ на 19:00, во все дома вода подаётся штатно, частично снижено давление в районе Большой Волги и Чёрной речки, но и оно уже скоро будет восстановлено.

В настоящее время место прорыва найдено, повреждённый участок перекрыт, подача воды производится по резервному водоводу. Специалистами ПТО ГХ ведутся аварийно-восстановительные работы.

Тэги: 
Дубна
авария
водоснабжение
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