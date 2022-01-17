Авария на главном водоводе в Дубне

По информации ПТО ГХ на 19:00, во все дома вода подаётся штатно, частично снижено давление в районе Большой Волги и Чёрной речки, но и оно уже скоро будет восстановлено.

В настоящее время место прорыва найдено, повреждённый участок перекрыт, подача воды производится по резервному водоводу. Специалистами ПТО ГХ ведутся аварийно-восстановительные работы.