600 экспресс-тестов для определения в том числе омикрон-штамма безвозмездно передали в горбольницу резиденты ОЭЗ «Дубна»

Новость о производстве резидентом ОЭЗ «Дубна» компанией «Уайт Сервис» высокоточных экспресс-тестов, которые различают все штаммы COVID-19, в том числе новый омикрон, вызвала активный резонанс в СМИ, в учреждениях здравоохранения и среди самих инвесторов подмосковной технико-внедренческой зоны. Узнав, что Дубненской городской больнице требуются экспресс-тесты, два ее резидента решили оказать поддержку медицинскому учреждению. Компании закупили у производителя тесты торговой марки White Product COVID-19 AG TEST – 400 штук «ТД МЕДИА» и 200 штук «ВестМедГрупп» по себестоимости.

В ходе передачи экспресс-тестов заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Виктория Халимендик отметила, что многие резиденты с самого начала пандемии оказывают помощь горбольнице, а порядка 10-ти компаний сегодня выпускают изделия, направленные непосредственно на борьбу с COVID-19.

"Это медицинские консоли и другое медоборудование, системы для взятия венозной крови, большой ассортимент антибактериальных средств, экспресс-тесты, иная продукция", - уточнила руководитель. – "Сегодня два наших инвестора передали больнице 600 экспресс-тестов производства «Уайт Сервис». Компания стала резидентом в 2021 году, а в настоящее время в день уже выпускает более 50 тысяч высокоточных экспресс-тестов."

«ВестМедГрупп» не первый раз участвует в благотворительных акциях, направленных на борьбу с инфекцией, и в самой компании принимаются все меры для того, чтобы обезопасить сотрудников. Как рассказал заместитель генерального директора Павел Соболев, по необходимости они также пользуются тестами, в каждом кабинете установлены дезинфицирующие лампы, на производстве и строительстве нового объекта осуществляется постоянный мониторинг заболеваемости и пока благодаря тому, что 95% сотрудников привиты или имеют медотвод, таких случаев не выявлено.

Главный врач Дубненской городской больницы Алексей Осипов поблагодарил компании «ТД МЕДИА» и «ВестМедГрупп» и обрисовал ситуацию с пандемией. По его словам, заболеваемость коронавирусом растет, на медиков легла огромная нагрузка и помощь резидентов пришла очень вовремя.

"В условиях стремительного роста заболеваемости, вызванной новым штаммом, значимость своевременного тестирования на COVID-19 особенно повышается", - сказал главврач. - "Учитывая, что мы принимаем очень много экстренных пациентов, в том числе с близлежащих к наукограду территорий, заблаговременно взять у них ПЦР как у плановых больных невозможно и есть риск поступления пациента, который является носителем инфекции. Экспресс-тесты, которые определяют коронавирус и, что немаловажно - его новый штамм за 5 - 30 минут при наименьших концентрациях в организме, исключат такой риск. Благодарим резидентов ОЭЗ за такую своевременную помощь!"

Напомним, что основным преимуществом производимых «Уайт Сервис» тест-систем являются высокое качество, точность и скорость тестирования. Сегодня резидент уже реализовал более полумиллиона тестов отечественной торговой марки White Product COVID-19 AG TEST. Их активно закупают больницы и аптечные сети, крупные банки и промышленные предприятия. В планах компании в ближайшее время расширить ассортимент экспресс-тестов и предложить рынку более 50 видов тест-систем на выявление различных маркёров, индикаторов состояний организма.

Важно, что запущенная в ОЭЗ «Дубна» линейка тест-систем на ковид имеет все необходимые регистрационные удостоверения Росздравнадзора и прошла клинические испытания в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи. Официальным поставщиком тест-систем торговой марки White Product COVID-19 AG TEST, производство которых реализуется в ОЭЗ «Дубна», является компания «Уайт Продакт».

Напоминаем, что ранее безвозмездную помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией оказала Дубненской городской больнице компания-резидент особой экономической зоны «Дубна» «ПСК Фарма».