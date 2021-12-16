0,2°
Влажность: 95%
Давление: 747,8 мм

Завершены ремонтные работы в здании Дубненской подстанции скорой медицинской помощи

четверг, 16 декабря 2021 | 16:14    
Новости
     1210
Капитальный ремонт начался в ноябре, осуществлялся за счет областного бюджета – по государственной программе Московской области «Здравоохранение Подмосковья», а его завершение планировалось на декабрь. Подрядная организация не подвела, всё выполнила качественно и в срок.

В ходе капремонта осуществлена отделка фасада плиткой, заменены отмостки, окна и двери, инженерные коммуникации (электрика, отопление, водоснабжение), стены в кабинетах заново оштукатурены и покрашены, в процедурных уложена плитка. Старые, деревянные потолки заменены на новые – навесные, с бетонной заливкой. Отремонтированы санузлы.

Через несколько дней сотрудники скорой помощи переедут в отремонтированное здание, перевезут и установят всё медицинское оборудование.

Тэги: 
здравоохранение
ремонт
Читать Дубна.Ru в
16.12.2021 | 07:49   
Новости
    28
"Школа здоровья" в Доме ветеранов
В начале декабря в Совете ветеранов в рамках проекта «Школа здоровья» сотрудники отделения медицинской реабилитации...
здравоохранение | социал
14.12.2021 | 23:07   
Жизнь
    14
Аренда перфоратора от надежной прокатной компании
Перфоратор – электрический инструмент, предназначенный для просверливания отверстий в стенах из разного материала. Без...
ремонт
15.12.2021 | 14:21   
Новости
    986
Дубна заняла 1 место в рейтинге «Эффективность ЕГЭ‑2021» среди муниципалитетов Подмосковья
Второй год подряд городской округ Дубна занимает первое место в рейтинге «Эффективность ЕГЭ-2021» среди муниципалитетов...
Дубна | образование