Завершены ремонтные работы в здании Дубненской подстанции скорой медицинской помощи

В ходе капремонта осуществлена отделка фасада плиткой, заменены отмостки, окна и двери, инженерные коммуникации (электрика, отопление, водоснабжение), стены в кабинетах заново оштукатурены и покрашены, в процедурных уложена плитка. Старые, деревянные потолки заменены на новые – навесные, с бетонной заливкой. Отремонтированы санузлы.

Через несколько дней сотрудники скорой помощи переедут в отремонтированное здание, перевезут и установят всё медицинское оборудование.