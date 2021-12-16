Завершены ремонтные работы в здании Дубненской подстанции скорой медицинской помощи

четверг, 16 декабря 2021 | 16:14
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Капитальный ремонт начался в ноябре, осуществлялся за счет областного бюджета – по государственной программе Московской области «Здравоохранение Подмосковья», а его завершение планировалось на декабрь. Подрядная организация не подвела, всё выполнила качественно и в срок.
В ходе капремонта осуществлена отделка фасада плиткой, заменены отмостки, окна и двери, инженерные коммуникации (электрика, отопление, водоснабжение), стены в кабинетах заново оштукатурены и покрашены, в процедурных уложена плитка. Старые, деревянные потолки заменены на новые – навесные, с бетонной заливкой. Отремонтированы санузлы.
Через несколько дней сотрудники скорой помощи переедут в отремонтированное здание, перевезут и установят всё медицинское оборудование.