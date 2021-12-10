«Засветись- стань яркой личностью»

Мероприятие было организовано в рамках социального раунда по безопасности дорожного движения. Детям и их родителям было предложено сделать самый оригинальный дизайн одежды, используя световозвращающие элементы.

Во время проведения конкурса участники проявили творческий подход, а самое главное на своем личном опыте смогли оценить важность элементов, которые делают пешехода заметней.

В проведении мероприятия приняли участие дети из Дубны, Красногорска, Зарайска и Талдома. Инициаторами данного профилактического мероприятия стали сотрудники ОГИБДД ОМВД России по г.о. Дубна.

Судейскую команду представители отдела пропаганды ГУВД МВД России по Московской области, председатель КДН и ЗП г.о. Дубна, региональной общественной организации содействия безопасного дорожного движения «Союз безопасного дорожного движения».

Участники конкурса представили костюмы со световозвращающими элементами и стали победителями в различных номинациях.

Уважаемые автолюбители и пешеходы! Соблюдайте правила дорожного движения, берегите себя и своих близких!