Запущен первый в России линейный ускоритель Halcyon Elite с системой kV-визуализации производства резидента ОЭЗ «Дубна»

Аппарат для Хабаровского края стал первым экземпляром отечественного производства, оснащенным системой киловольтной визуализации. Поставка оборудования в лечебно-профилактическое учреждение реализована в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Модель Elite является самой продвинутой в линейке Halcyon за счет рентген визуализации, которая позволяет применять передовую технологию реконструкции изображений для снижения шумов, улучшения однородности изображения, что значительно повышает клиническую эффективность.

Лечебный спектр нового аппарата охватывает лучевую терапию пациентов с новообразованиями головы и шеи, грудной клетки, брюшной полости, малого таза, центральной и периферической нервной системы, злокачественными заболеваниями лимфоидной системы как для радикального лечения, так и паллиативной помощи.

Производство системы радиотерапии Halcyon в нескольких модификациях осуществляется резидентом подмосковной ОЭЗ «Фабрика РТТ» на основании лицензионного соглашения с компанией Varian Medical Systems.

"Несмотря на глобальные ограничения, связанные с Covid-19, в этом году мы успешно завершили локализацию производства Halcyon в России", - рассказал генеральный директор ООО «Фабрика радиотерапевтической техники» Андрей Попов. - "Выпуск модели в трех модификациях стартовал в августе, а модель Halcyon Elite, поставленная в Хабаровский краевой онкодиспансер, - новейшая в линейке и выпускается на нашем заводе с ноября. С момента запуска производства суммарно мы поставили 8 ускорителей Halcyon отечественной сборки. Высокий спрос на этот аппарат обусловлен прежде всего клинической эффективностью и такими преимуществами, как компактные размеры, пропускная способность свыше 100 пациентов в день, быстрая установка и ввод в эксплуатацию без ущерба качеству."

Среди других преимуществ системы Halcyon производитель выделяет минимальные требования к усилению радиационной защиты помещения, благодаря чему заказчик может с минимальными затратами на ремонтные работы установить аппарат в каньоне, спроектированном под гамма-терапевтический аппарат, ускоренное обучение медицинского персонала за счет высокой степени автоматизации рабочего процесса и высокую скорость лечения, что позволяет решить проблему очередей на лечение.

ООО «Фабрика радиотерапевтической техники» - российское промышленное предприятие, основанное в 2016 году. В составе группы компаний «Р-Фарм» на сегодняшний день является предприятием, выпускающим линейные ускорители для лучевой терапии по лицензии компании Varian Medical Systems (США) для поставок в российские лечебные учреждения в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в 2019–2024 гг.