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Закрытие летнего трудового семестра студенческих отрядов Университета «Дубна»

понедельник, 20 декабря 2021 | 15:59    
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Бойцы студотрядов университета «Дубна» провели закрытие летнего трудового семестра.

Студенческие отряды Московской области работали на различных объектах в Подмосковье и других регионах страны с июня по октябрь. По итогам деятельности Московского областного регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» студенческий сервисный отряд «СтудАтом» университета «Дубна» награждён за победу в номинации «Лучший студенческий сервисный отряд Московской области 2021 года».

В конкурсном отборе оценивались такие показатели, как количество бойцов в отряде, качество работ на трудовых объектах, активность участников отряда в реализации и подготовке мероприятий.

На итоговом мероприятии студенческих отрядов университета «Дубна» начальник отдела молодежи Администрации г.о. Дубна Богомолов Михаил вручил грамоты от отдела молодежи  за активную работу и продвижение Российских студенческих отрядов в городе.

На следующий год намечено открытие первого городского штаба Российских студенческих отрядов наукограда Дубна.

Тэги: 
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