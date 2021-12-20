Закрытие летнего трудового семестра студенческих отрядов Университета «Дубна»

Студенческие отряды Московской области работали на различных объектах в Подмосковье и других регионах страны с июня по октябрь. По итогам деятельности Московского областного регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» студенческий сервисный отряд «СтудАтом» университета «Дубна» награждён за победу в номинации «Лучший студенческий сервисный отряд Московской области 2021 года».

В конкурсном отборе оценивались такие показатели, как количество бойцов в отряде, качество работ на трудовых объектах, активность участников отряда в реализации и подготовке мероприятий.

На итоговом мероприятии студенческих отрядов университета «Дубна» начальник отдела молодежи Администрации г.о. Дубна Богомолов Михаил вручил грамоты от отдела молодежи за активную работу и продвижение Российских студенческих отрядов в городе.

На следующий год намечено открытие первого городского штаба Российских студенческих отрядов наукограда Дубна.