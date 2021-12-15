Юные стипендианты

Названы имена юных жителей Подмосковья, удостоенных именной премии губернатора в сфере образования для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Василиса Белякова раньше училась в Новой школе «Юна», в этом году поступила в Московский областной физико-математический лицей имени академика В.Г. Кадышевского. Ее любимые предметы – литература, английский язык, математика, биология. В прошлом учебном году Василиса стала призером Научно-практической конференции школьников в секции естественных наук. Активно участвует в конкурсах по разным школьным дисциплинам. Не раз занимала призовые места в городских конкурсах сочинений. Увлекается рисованием.

Артем Исаакян, ученик общеобразовательной школы «Возможность», делает большие успехи в плавании, неоднократно поднимался на пьедестал почета по результатам соревнований разного уровня, отмечен грамотами и дипломами за высокие спортивные достижения, а также за отличную учебу.

Марина Крупенина учится в Новой школе «Юна», особый интерес проявляет к литературе, английскому языку и рисованию. Несколько лет участвует в городском конкурсе чтецов «Рождественская звезда». Побеждала на Всероссийских олимпиадах «ФГОСТЕСТ» по русскому языку, английскому языку, математике. Марину привлекает научная деятельность, у нее есть свидетельство о публикации авторских материалов в электронном сборнике Всероссийской конференции «Первые шаги в науку». В этом году стала лауреатом школьного конкурса «Ученик года-2021».

Данила Кузнецов, школа «Возможность». Занимается в школьном кружке «Дельфинка», прекрасно рисует, активно участвует в городских и областных творческих конкурсах в номинациях «Вокал» и «Изобразительное искусство», в соревнованиях по плаванию, легкой атлетике (бег и толкание ядра).

Виктор Курылев также достойно представляет свою школу «Возможность» и город на соревнованиях по легкой атлетике и плаванию, ежегодно одерживает победы на соревнованиях разного уровня. Дважды выступал на парафестивале искусств «Добрый мир» в номинации театральный жанр и становился лауреатом. В прошлом году занял I место по сбору макулатуры в рамках городского конкурса «Сортируй и выигрывай».