Юбилей школы №2

Новая школа на Большой Волге открылась в мае 1941 года, была семилетней и учились здесь в основном дети работников канала Москва – Волга и Иваньковской ГЭС.

В истории школы много ярких моментов. Наиболее драматичные связаны с Великой Отечественной войной. В этом здании располагался военно-полевой (хирургический) госпиталь 30-й армии генерала Лелюшенко. Учителя и старшеклассники помогали спасать раненых, работали санитарами и нянечками. И только в марте 1942 года, когда фашистов отбросили от столицы, занятия в школе возобновились.

Важной вехой стало создание в 2003 году профильного кадетского класса. Ни одно патриотическое мероприятие в Дубне не обходится без участия наших кадетов.

На торжественном вечере в честь юбилея глава Дубны Сергей Куликов поздравил всех учеников и выпускников второй школы, учителей-ветеранов и сегодняшний преподавательский коллектив – прекрасных педагогов, людей увлеченных, деятельных, активных и креативных.

И, конечно, со словами признательности и благодарности Сергей Александрович обратился к Нине Петровне Халяпиной, которая более трех десятилетий стоит во главе большой и дружной школьной семьи, знает поименно каждого ребенка с первого по 11-й класс.

Спасибо, дорогие учителя и сотрудники школы, за огромный вклад в процесс обучения и воспитания детей и молодежи. Желаем всем крепкого здоровья, личного счастья, а школе – долгих и плодотворных лет и успехов на ниве просвещения!