Во имя спасения жизней: в ОЭЗ «Дубна» прошел День донора

В подготовке традиционных Дней донора принимает участие вся команда Управляющей компании ОЭЗ «Дубна». Накануне акции для широкой информированности населения наукограда и компаний-резидентов активно задействуются СМИ - городские газеты, радио, интернет-издания и, конечно, сайт ОЭЗ. Тщательно готовится помещение - на этот раз мероприятие проходило в большом зале Конгресс-центра и здесь, после предварительной уборки, установили специальные современные медицинские кресла для донации, оборудовали места для врачей, которые до начала процедуры меряли температуру, давление, определяли уровень гемоглобина и группу крови.

В этот раз участниками акции стали более 50 человек. Для них организаторы Дня донора предприняли все рекомендуемые Росздравнадзором меры безопасности: контролировалась положенная дистанция между донорами, они могли воспользоваться санитайзером и в обязательном порядке - одноразовыми медицинскими масками. А перед сдачей крови традиционно всем предлагалось выпить сладкий чай с печеньем.

"Быть донором - миссия благородная, я знаю очень много дубненцев, которые безвозмездно сдают кровь, и огромное спасибо руководству ОЭЗ, специалистам Московского областного центра крови, которые организуют такие акции на постоянной основе", - говорит житель города Александр. – "Я читал, что собранная в этот день кровь направляется, в первую очередь, в детские медучреждения, в подмосковные перинатальные центры, в госпитали для больных COVID-19. Этим людям очень нужна наша помощь, поэтому я и мои друзья уже не первый раз участвуем в подобной акции."

Заведующий отделом заготовки крови для выездной формы работы Сергей Демин подтверждает, что потребность в безопасной крови и ее компонентах для переливания очень высока, а наукоград Дубна всегда отличался активностью жителей, среди которых очень много добровольных доноров, готовых сдавать кровь регулярно.

"Наша Управляющая компания уже несколько лет тесно сотрудничает с Московским областным центром крови и совместно проводит Дни донора так часто, как это возможно", - говорит генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев. - "В этот раз для соблюдения мер безопасности из-за пандемии коронавируса мы перенесли акцию в большой зал, где без проблем можно соблюдать необходимое расстояние между желающими сдать кровь. Радует, что участники акции сдают кровь осознанно, понимая, что благодаря донорской крови врачи ежегодно спасают тысячи жизней. Накануне Нового года всем донорам и тем, кто только собирается пополнить их ряды, а также специалистам медикам Московского областного центра крови от души хочу пожелать крепкого здоровья и поблагодарить за то, что они выполняют такую важную миссию."

В завершение акции Сергей Демин вручил благодарности ее организаторам – генеральному директору АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антону Афанасьеву, его заместителю Станиславу Селезневу, начальнику отдела организации мероприятий Ирине Кочуровой. «Ваша работа по организации и проведению Дней донора способствует формированию высоких нравственных принципов у молодого поколения – гуманизма, доброты, чувства гражданского долга и моральной ответственности здоровых людей по отношению к больным», - отмечается в благодарности.

Всем донорам после сдачи крови медики раздавали открытки в форме капельки крови, на которых они писали поздравления и пожелания выздоровления пациентам больниц. К концу акции «Донорская елка добра», установленная в большом зале Конгресс-центра, полностью была увешана этими символическими капельками жизни. Открытки будут переданы в медучреждения - тем, кто встретит Новый 2022 год в стенах больниц, особенно нужна такая поддержка и теплые слова от доноров.