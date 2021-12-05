В урологическом отделении Дубненской городской больницы открыта вторая операционная

Современное оборудование позволяет хирургам-урологам оказывать квалифицированную высокотехнологичную помощь пациентам в условиях стационара как в плановом, так и экстренном порядке. При малоинвазивных операциях (это хирургические вмешательства через небольшие отверстия) значительно снижаются степень травматичности самих процедур, уровень стресса у больного и сроки его реабилитации, – рассказал главный врач Дубненской горбольницы Алексей Осипов.