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В урологическом отделении Дубненской городской больницы открыта вторая операционная

воскресенье, 05 декабря 2021 | 17:16    
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Она оснащена ультразвуковым сканером, рентгеновским аппаратом и предназначена для выполнения малоинвазивных и экстренных операций.

Современное оборудование позволяет хирургам-урологам оказывать квалифицированную высокотехнологичную помощь пациентам в условиях стационара как в плановом, так и экстренном порядке. При малоинвазивных операциях (это хирургические вмешательства через небольшие отверстия) значительно снижаются степень травматичности самих процедур, уровень стресса у больного и сроки его реабилитации, – рассказал главный врач Дубненской горбольницы Алексей Осипов.

Тэги: 
ДГБ
Источник:
Дубненская городская больница
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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02.12.2021 | 11:10   
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