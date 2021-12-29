В туннеле коллайдера ускорительного комплекса NICA установлен первый сверхпроводящий магнит

Торжественное событие началось в туннеле будущего коллайдера NICA, который полностью готов к началу монтажа криомагнитных модулей. На месте своей постоянной дислокации первый из 80 таких дипольных магнитов был символически закреплен директором ОИЯИ Григорием Трубниковым, научным руководителем Института Виктором Матвеевым, вице-директором ОИЯИ Владимиром Кекелидзе и научным руководителем Лаборатории ядерных реакций Юрием Оганесяном. Монтаж всех сверхпроводящих магнитов в туннеле коллайдера планируется завершить к концу следующего года, после чего будут начаты криогенные испытания.

Об уникальных магнитах, их устройстве и технологии создания, разработанной в Дубне, собравшимся рассказали молодые ученые, участвующие в реализации проекта. В ОИЯИ создана целая фабрика, которая производит сверхпроводящие магниты не только для проекта NICA, но и для его научного побратима — немецкого проекта FAIR. Следующие заказчики дубненских магнитов – Китай и ЦЕРН.

Затем в зале MPD, после рассказа об устройстве детектора, особенностях его производства и будущих физических задачах была запущена система испытания соленоида MPD: на систему управления было подано напряжение, запустилась вакуумная система откачки соленоида, заработали насосы. Таким образом начались работы по тестированию соленоида перед дальнейшей сборкой детектора.

«Сегодняшнее событие – результат усилий всех без исключения лабораторий Института и его партнеров. Без них не состоялась бы установка первого магнита, не была бы достигнута готовность павильона MPD и запуск соленоида», — прокомментировал событие директор ОИЯИ Григорий Трубников.

Выражая благодарность коллегам за проделанную работу, академик Трубников отметил вклад каждой из лабораторий. Так, ЛЯР разрабатывала систему диагностики пучка. ЛРБ работала над системой радиационной защиты. ЛИТ занимается data-science и анализом данных. ЛЯП разрабатывает электромагнитные калориметры и детекторные системы. Сотрудники ЛНФ в ответе за многочисленные инженерные системы, например, сверхпроводящих систем. Без ЛТФ не было бы проектных задач, ведь идея проекта родилась именно в этой лаборатории. Учебно-научный центр занимается подготовкой кадров для мегасайенс проекта. «Коллектив ЛФВЭ взял на себя большую ответственность и с достоинством и честью ее несет», — сказал директор Института, подчеркивая особую роль этой лаборатории в проекте.

Вице-директор ОИЯИ Владимир Кекелидзе поздравил участников проекта со значимым событием и отметил, что оно становится красивым завершением Года науки и технологий в Российской Федерации. Научный руководитель Института Виктор Матвеев также подчеркнул, что подобные большие научные результаты достигаются благодаря сплоченным, творческим коллективам.

Заместитель директора ЛФВЭ по научной работе Андрей Бутенко отметил, что с момента закладки первого камня в основание коллайдера до сегодняшней установки первого магнита прошло всего пять лет. «В течение следующего года мы планируем собрать полное кольцо коллайдера из этих магнитов и к концу года — начать криомагнитные испытания арок и основных частей кольца», — рассказал он о ближайших планах проекта.

Установка первого элемента коллайдера — сверхпроводящего магнита — и запуск испытаний большого сверхпроводящего соленоида MPD ознаменовали начало сборки коллайдера NICA и подготовку к первому сеансу на выведенных пучках. Тем самым в Объединенном институте завершена подготовка к запуску второго каскада ускорительного комплекса NICA.

О ходе работ, особенностях комплекса NICA, о сотрудничестве российских ученых с зарубежными коллегами — прежде всего из CERN - рассказывает фильм телеканала RT.