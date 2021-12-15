В Подмосковье состоялся масштабный конкурс по популяризации световозвращающих элементов

В ярком конкурсе приняли участие юные жители и их родители из Дубны, Дмитрова, Красногорска и Зарайска. Более 70 юных участников дорожного движения представили зрителям и жюри свои костюмы, которые демонстрировали элементы, необходимые каждому пешеходу.

Вначале мероприятия для конкурсантов, студия детских праздников «Гармония» подготовили анимационную программу, включающую в себя аквагрим «Дорожные знаки» и различные конкурсы по ПДД. После интерактива ребята и гости праздника переместились в концертный зал, в котором стартовала шоу-программа. Зрители увидели дефиле конкурсантов, а также выступление творческих коллективов. Жюри - представители областной Госавтоинспекции, общественной организации, Управления образования и Администрации Дубны - отметили творческий подход продемонстрированных костюмов, а также их функциональность.

Завершилось мероприятие вручением дипломов и памятных подарков победителям.