В Московской области стартовали «новогодние патрули» по безопасности дорожного движения

Около центральной Ёлки городского округа, автоинспекторы и главные герои Нового года организовали поздравление детей с праздником и напомнили им о безопасности в период зимних каникул. Госавтоинспекция подготовила тематические подарки для юных участников дорожного движения и рассказали о правилах, которые следует соблюдать во время прогулок. Дед Мороз и Снегурочка провели с детьми и взрослыми традиционные хороводы, тематические конкурсы и викторины по вопросам безопасности водителей, пешеходов и пассажиров.

В завершение новогодней акции сотрудники Госавтоинспекции поздравили всех с наступающими зимними праздниками и призвали жителей города «засветиться» в Новом году.