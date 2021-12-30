В Дубне неравнодушные очевидцы спасли мальчика из горящей квартиры

Почувствовал запах гари, он сообщил маме по телефону, однако входную дверь открыть не смог и стал звать на помощь из окна.

Водитель проезжающей мимо ГАЗели подогнал ее вплотную к дому и помог мальчику эвакуироваться с подоконника прямо на борт машины. Ребенок передан подоспевшим медикам.

Пожарные подъехали очень быстро, ликвидировали возгорание и завершили тушение за 10 минут, потом тщательно проверили помещения тепловизором.

По линии МЧС планируется представить тех, кто спас мальчика, к награде.