В Дубне неравнодушные очевидцы спасли мальчика из горящей квартиры

четверг, 30 декабря 2021 | 15:08
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Днем 30 декабря в двухкомнатной квартире на втором этаже дома № 14 по улице Правды в Дубне произошло возгорание. Ребенок 9 лет был дома один.
Почувствовал запах гари, он сообщил маме по телефону, однако входную дверь открыть не смог и стал звать на помощь из окна.
Водитель проезжающей мимо ГАЗели подогнал ее вплотную к дому и помог мальчику эвакуироваться с подоконника прямо на борт машины. Ребенок передан подоспевшим медикам.
Пожарные подъехали очень быстро, ликвидировали возгорание и завершили тушение за 10 минут, потом тщательно проверили помещения тепловизором.
По линии МЧС планируется представить тех, кто спас мальчика, к награде.