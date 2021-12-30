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В Дубне неравнодушные очевидцы спасли мальчика из горящей квартиры

четверг, 30 декабря 2021 | 15:08    
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Днем 30 декабря в двухкомнатной квартире на втором этаже дома № 14 по улице Правды в Дубне произошло возгорание. Ребенок 9 лет был дома один.

Почувствовал запах гари, он сообщил маме по телефону, однако входную дверь открыть не смог и стал звать на помощь из окна.

Водитель проезжающей мимо ГАЗели подогнал ее вплотную к дому и помог мальчику эвакуироваться с подоконника прямо на борт машины. Ребенок передан подоспевшим медикам.

Пожарные подъехали очень быстро, ликвидировали возгорание и завершили тушение за 10 минут, потом тщательно проверили помещения тепловизором.

По линии МЧС планируется представить тех, кто спас мальчика, к награде.

Тэги: 
Дубна
пожар
Источник:
Мособлпожспас
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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