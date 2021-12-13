В декабре в Дубне изменятся сроки приема показаний приборов учета и доставки квитанций на оплату коммунальных услуг

Срок выпуска квитанций сдвигается на более ранний период для того, чтобы дать возможность жителям рассчитаться за коммунальные услуги до наступления Нового года.

Чтобы платежный документ был сформирован с учетом оплаты за ноябрь и фактического объема потребленных ресурсов, МосОблЕИРЦ рекомендует:

оплатить квитанцию за ноябрь до 10 декабря

передать показания приборов учета воды и тепла с 10 по 22 декабря.

Если показания будут переданы позже, плата за коммунальные услуги в декабре будет рассчитана по замещающей информации - среднемесячному потреблению либо нормативу. Начисления за электро- и газоснабжение в декабре будут произведены без учета показаний. В следующем расчетном периоде, с учетом показаний, переданных в январе 2022 года, будет произведен перерасчет платы за декабрь 2021 года.

Без комиссии оплатить счета и передать показания приборов учёта жители могут в личном кабинете на сайте www.мособлеирц.рф и в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн». Получить справочную информацию и передать показания можно по телефонам контактного центра 8-496-245-15-99 и 8-499-444-01-00 ежедневно с 08:00 до 22:00 или обратившись в клиентские офисы МосОблЕИРЦ по адресам:

г. Дубна, ул. Понтекорво, д.8. Режим работы: вторник-пятница с 8.00 до 18.00, суббота с 8.00 до 14.00, без перерыва; воскресенье, понедельник – выходные дни.

г. Дубна, ул. Макаренко, д.21А. Режим работы: понедельник-пятница с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, суббота, воскресенье – выходные дни.

Встречать Новый год без долгов – хорошая традиция. При своевременной оплате счетов в личном кабинете или мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» клиентов МосОблЕИРЦ ждут приятные сюрпризы: праздничные скидки от программы «Коммунальный бонус», кэшбек для держателей карты «Мир», подарки по акции «Включайся в онлайн» и возможность выиграть главный приз – 10 тысяч рублей.