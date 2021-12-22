В честь Дня энергетика награждены сотрудники Управляющей компании ОЭЗ «Дубна»

На торжественном мероприятии по случаю Дня энергетика генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев поздравил всех сотрудников, причастных к этому профессиональному празднику, и вручил ведомственные грамоты и корпоративные благодарственные письма тем, кто в этом году показал наиболее высокие результаты работы.

Поздравляю всех с Днем энергетика и хочу отметить профессионализм и высокие достижения всего коллектива и наиболее отличившихся в этом году специалистов, - сказал руководитель. - Профессия энергетика считается одной из самых значимых и престижных. От вашей компетентности, ответственного отношения к делу во многом зависит, насколько в наших домах будет тепло, светло, уютно и комфортно. Спасибо вам за добросовестный труд, самоотдачу и неоценимый вклад в общее дело. Хочу пожелать вам реализации всех профессиональных и жизненных планов.

Сам руководитель ОЭЗ «Дубна» имеет к празднику непосредственное отношение, он закончил Московский энергетический институт и отлично знает, насколько важна и уважаема профессия энергетика. Антон Афанасьев отметил, что в ОЭЗ создана полноценная сетевая организация, которая оказывает весь спектр услуг по обеспечению энергоресурсами и теплом не только объектов технико-внедренческой зоны, компаний-резидентов, но также жилого фонда, социальных и промышленных объектов городского округа Дубна, а главными событиями уходящего года назвал ввод в эксплуатацию питающего центра «Долино» на 50 МВт и подключение к электроснабжению поселка для многодетных семей дубненцев, который теперь сможет активно строиться и развиваться.

Этот год стал знаменательным для нашей компании: построен питающий центр «Долино», и я хочу поблагодарить строителей и работников направления эксплуатации, которые принимали непосредственное участие в возведении такого сложного и необходимого объекта. Впереди много технологических присоединений, строительство трансформаторных подстанций, прокладка километров кабельных линий и теплотрасс, начало 4-й очереди строительства ОЭЗ, где также будут прокладываться инженерные сети. Планов много, и я уверен, что такой коллектив, как наш, успешно с ними справится.

Отмечая сотрудников, руководитель для каждого нашел теплые слова и пожелания. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный вклад в развитие энергетики Московской области и в связи с профессиональным праздником почетными грамотами министерства энергетики Московской области награждены заместители генерального директора П.В. Грек - по строительству и Р.М. Хомяков - по техническим вопросам, руководитель департамента электроэнергетики А.А. Ерофеев, начальник отдела капитального строительства П.Д. Чекмарев, начальник отдела по эксплуатации устройств релейной защиты и автоматики К.М. Гера, электромонтер по эксплуатации кабельных линий С.В. Шафранов. Благодарственные письма от Управляющей компании ОЭЗ вручены электромонтерам оперативно-выездной бригады И.И. Сняткову и Д.А. Волкову, электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования зданий и сооружений А.Г. Широкову, электромонтерам по ремонту и обслуживанию электрооборудования распределительных сетей С.В. Пенину и С. Маковскому.

В заключение церемонии награждения Антон Афанасьев подчеркнул, что успех Управляющей компании ОЭЗ напрямую зависит от профессионализма каждого сотрудника, еще раз поздравил с Днем энергетика и поблагодарил за отличную работу весь коллектив.

Вчера, 21 декабря, читателям был представлен материал о Начальнике отдела по эксплуатации устройств релейной защиты и автоматики Департамента электроэнергетики АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Константине Гера.