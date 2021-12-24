Управляющая компания ОЭЗ «Дубна» поздравила детей из центра «Журавлик»

Дубненское отделение участковой социальной службы осуществляет патронажное сопровождение более около 140 ребят, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Служба входит в реабилитационный центр «Журавлик» и хотя не является подшефной для Управляющей компании ОЭЗ, тем не менее накануне Дня защиты детей, к 1 сентября и перед новогодними праздниками ее подопечные никогда не остаются без внимания и заботы сотрудников технико-внедренческой зоны.

На этот раз взрослые решили не ограничиваться только подарками, а пригласили детей к себе. Ребята были в ОЭЗ впервые и радость в их глазах читалась сразу, как только они прошли через КПП, оказались на территории Инновационно-технологического центра и остановились у высокой ели с разноцветными игрушками, шарами и гирляндами. Новогодняя сказка для детей и их родителей продолжилась в большом зале Конгресс-центра, где их встретили организаторы праздника.

"Новый год – это ожидание чудес, подарки, веселое настроение, все так и будет для вас сегодня", - сказала, обращаясь к ребятам, заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Виктория Халимендик. – "Мы поздравляем всех с наступающим новым 2022 годом, очень рады видеть вас в особой экономической зоне, а в будущем, когда подрастете, не только в качестве гостей, но и сотрудников наших компаний-резидентов".

Дед Мороз, Снегурочка и Медведь - вместе с ними ребята весело «катались на поезде», кружились в хороводе, прыгали через веревочку, отгадывали загадки, танцевали и читали сказочным персонажам стихи.

"Замечательный, веселый и активный праздник, очень понравился детям", - говорит мама двоих сыновей 8 и 10 лет Валерия Шевченко. – "Организаторам большое спасибо за представление и отличное новогоднее настроение!"

А в завершение праздника всем достались подарки, которые закупили для детей компании-резиденты. Их вручили директор по развитию «ТД «Медиа» Василий Гулин и представитель «ПСК Фарма» Кристина Басова, участие в закупке сладостей и поддержке дубненских семей также приняли компания «Беролюкс» и индивидуальный предприниматель И.М. Шелепин. Но и воспитанники «Журавлика» пришли не с пустыми руками – на память об этом дне они оставили в ОЭЗ свои новогодние рисунки. От комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации г.о. Дубна неравнодушным людям были вручены благодарности.

"Особая экономической зона не первый год оказывает поддержку нашим семьям", - сказала заместитель председателя комиссии Анна Полькина. - "Спасибо резидентам, Управляющей компании ОЭЗ «Дубна» и лично Антону Владимировичу Афанасьеву за такой замечательный праздник, за доброту к нашим воспитанникам, которые проживают в семьях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Для наших ребят очень важно чувствовать такую заботу и внимание, они воспринимают таких неравнодушных взрослых, как добрых волшебников".

Пусть в наступающем году волшебников рядом с детьми будет как можно больше, такая возможность есть у каждого.