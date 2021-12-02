-1,5°
Влажность: 90%
Давление: 731,3 мм

Управляющая компания ОЭЗ «Дубна» намерена сотрудничать с МСЧ-9

четверг, 02 декабря 2021 | 17:40    
Новости
     23
В ОЭЗ «Дубна» состоялась рабочая встреча руководства Управляющей компании и представителей МСЧ-9, в ходе которой ее участники обсудили вопросы будущего сотрудничества.

Сегодня медсанчасть-9 является многопрофильным лечебно-профилактическим учреждением, которое включает в себя поликлинику, стационары круглосуточного и дневного пребывания, и оснащено современной медицинской техникой. На данный момент МСЧ-9 обслуживает порядка двух десятков прикрепленных к Федеральному медико-биологическому агентству предприятий, членов их семей, жителей правобережной части города, сотрудников Объединенного института ядерных исследований.

В ОЭЗ «Дубна» специалисты медсанчасти уже помогли организовать работу мобильного офиса по вакцинации, который будет действовать на время пандемии коронавируса, за что мы им очень благодарны, - рассказал генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев. – Также на днях было заключено соглашение о сотрудничестве с компанией «Аркрэй» - наш резидент будет поставлять в медицинское учреждение новейшие портативные глюкометры и тест-полоски для лечения пациентов с диабетом. Но на этом мы решили не останавливаться и продолжить взаимодействие на взаимовыгодных условиях. Такое сотрудничество даст возможность расширить спектр медицинских услуг, которые могут предоставляться и нашей компании, и резидентам непосредственно на территории особой экономической зоны.

На встрече в ОЭЗ исполняющий обязанности начальника МСЧ № 9 Ирина Ларионова и заместитель начальника МСЧ-9 по экономическим вопросам Лилия Тарасюк отмечали, что сегодня медицинское учреждение активно обновляется – закупается новое оборудования, расширяются направления оказания медицинской помощи населению. Многие из этих услуг специалисты готовы предоставлять и сотрудникам Управляющей компании, а также резидентам технико-внедренческой зоны. Гости представили для обсуждения проект «дорожной карты» по запланированному сотрудничеству. В нем, в частности, предполагается проведение профилактических осмотров и вакцинации с привлечением мобильных медицинских бригад, реабилитация сотрудников, перенесших заболевание коронавирусом, и оказание им специализированной медицинской помощи в условиях стационара, ПЦР обследование, прием узких специалистов и другие услуги, а также возможность организации и оснащения здравпункта на территории ОЭЗ.   

По итогам обсуждений решено в ближайшее время внимательно проработать предложенный проект и при следующей встрече «дорожную карту» окончательно согласовать.

Тэги: 
ОЭЗ Дубна
сотрудничество
здравоохранение
Источник:
Светлана Жукова, пресс-секретарь Отдела маркетинга и PR АО "ОЭЗ ТВТ "Дубна"
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
Читать Дубна.Ru в
01.12.2021 | 16:35   
Новости
    146
Резидент ОЭЗ «Дубна» открыл лабораторию проточных аккумуляторных батарей
Компания ЗАО «МПОТК «ТЕХНОКОМПЛЕКТ» открыла лабораторию проточных аккумуляторных батарей на базе Университета «Дубна»....
ОЭЗ Дубна | Университет Дубна | технологии
26.11.2021 | 12:36   
Новости
    1053
Роддом в Балашихе возвращается к плановому режиму работы после COVID-19
Балашихинский родильный дом, в котором был развернут временный инфекционный госпиталь для борьбы с COVID-19,...
здравоохранение | Подмосковье
02.12.2021 | 11:51   
Новости
    20
Праздник к нам приходит: ОЭЗ «Дубна» украсили к Новому году
Яркая иллюминация, елки с игрушками и гирляндами, световые фигуры – в ОЭЗ «Дубна» подготовились к встрече Нового 2022...
ОЭЗ Дубна | Новый Год