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«ТЕНЗОР»: спортивные победы

пятница, 10 декабря 2021 | 12:29    
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Сотрудники ПАО «ТЕНЗОР» успешно выступили на первенстве города Дубны по гиревому спорту среди коллективов физической культуры.

На протяжении многих лет приборный завод регулярно участвует в футбольных турнирах, не раз занимал призовые места среди городских предприятий и организаций. А в этом году представил свою команду по новой дисциплине.

Из пяти возможных участников в ее состав пока вошли трое, но в последний момент получил травму и не смог подняться на помост ведущий инженер-конструктор Иван Гумановский. Так что рассчитывать на медали в командном зачете двоим представителям приборного завода не пришлось: золото досталось сборной Государственного университета «Дубна». Однако в личном первенстве в своих весовых категориях они стали победителями.

Проводил тренировки по технике рывка гири и сам готовился померится силами с соперниками главный специалист по гарантийному ремонту ПАО «ТЕНЗОР», кандидат в мастера спорта по гиревому двоеборью Николай Конин. Он показал высокий результат: 91 раз поднял 24-килограмовую гирю.

Отличилась и Наталья Алексеева, заместитель начальника службы управления персоналом: гирю весом 16 кг она подняла 36 раз.

Подготовку к предстоящим соревнованиям мы начали в октябре и благодарны Николаю Александровичу за наставничество, за ценные советы при работе со снарядами разной тяжести. Надеюсь, что гиревой спорт найдет своих поклонников и получит дальнейшее развитие на «ТЕНЗОРЕ», наряду с такими популярными у нас игровыми видами спорта, как футбол и волейбол, – поделилась Наталья Алексеева.

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