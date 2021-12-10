«ТЕНЗОР»: спортивные победы

На протяжении многих лет приборный завод регулярно участвует в футбольных турнирах, не раз занимал призовые места среди городских предприятий и организаций. А в этом году представил свою команду по новой дисциплине.

Из пяти возможных участников в ее состав пока вошли трое, но в последний момент получил травму и не смог подняться на помост ведущий инженер-конструктор Иван Гумановский. Так что рассчитывать на медали в командном зачете двоим представителям приборного завода не пришлось: золото досталось сборной Государственного университета «Дубна». Однако в личном первенстве в своих весовых категориях они стали победителями.

Проводил тренировки по технике рывка гири и сам готовился померится силами с соперниками главный специалист по гарантийному ремонту ПАО «ТЕНЗОР», кандидат в мастера спорта по гиревому двоеборью Николай Конин. Он показал высокий результат: 91 раз поднял 24-килограмовую гирю.

Отличилась и Наталья Алексеева, заместитель начальника службы управления персоналом: гирю весом 16 кг она подняла 36 раз.