«Тензор» на АО Форуме

Юристы и финансисты приборного завода приняли участие во Всероссийском ежегодном форуме АО и ПАО, который прошел 25 ноября в SKOLKOVO.

AO FORUM – главная профильная площадка в России, где топ-менеджмент и корпоративные юристы обсуждают с ведущими экспертами рынка настоящее и создают будущее компаний с акционерным капиталом.

На форуме были созданы две площадки для погружения в тренды развития АО и ПАО: для директоров и юристов. Программа включала 22 тематических потока, в которых лучший опыт системообразующих предприятий страны объединился с самыми эффективными технологиями для создания новых трендов в развитии акционерных обществ.

Начальник юридического отдела ПАО «ТЕНЗОР» Жанна Мороз и ведущий юрисконсульт Юлия Колядина, два заместителя директора по экономике и финансам – начальник планово-экономического отдела Виктория Агуреева и начальник финансового отдела Юлия Рубинская услышали выступления более 15 спикеров, в том числе представителей органов власти и юридических служб крупнейших АО и ПАО России.