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«Тензор» на АО Форуме

понедельник, 13 декабря 2021 | 11:38    
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ПАО «ТЕНЗОР» ставит своей целью сохранять лидерские позиции в отрасли. Предприятие старается внедрять новые механизмы, которые позволяют эффективно использовать имеющиеся ресурсы, отслеживать новшества законодательства, оптимизировать свою деятельность и защищать бизнес от различного рода рисков.

Юристы и финансисты приборного завода приняли участие во Всероссийском ежегодном форуме АО и ПАО, который прошел 25 ноября в SKOLKOVO.

AO FORUM – главная профильная площадка в России, где топ-менеджмент и корпоративные юристы обсуждают с ведущими экспертами рынка настоящее и создают будущее компаний с акционерным капиталом.

На форуме были созданы две площадки для погружения в тренды развития АО и ПАО: для директоров и юристов. Программа включала 22 тематических потока, в которых лучший опыт системообразующих предприятий страны объединился с самыми эффективными технологиями для создания новых трендов в развитии акционерных обществ.

Начальник юридического отдела ПАО «ТЕНЗОР» Жанна Мороз и ведущий юрисконсульт Юлия Колядина, два заместителя директора по экономике и финансам – начальник планово-экономического отдела Виктория Агуреева и начальник финансового отдела Юлия Рубинская услышали выступления более 15 спикеров, в том числе представителей органов власти и юридических служб крупнейших АО и ПАО России.

Среди основных направлений форума были такие актуальные темы, как привлечение инвестиций, предотвращение субсидиарной ответственности. Мы узнали о новшествах корпоративного законодательства и о том, как повысить эффективность работы предприятия за счет внедрения современных подходов в продажах, маркетинге, систематизации и управлении персоналом. Много действительно полезной информации, которую стоит взять на вооружение. Некоторые интересные решения ПАО «ТЕНЗОР» уже скоро начнет использовать, – рассказала Юлия Рубинская.

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