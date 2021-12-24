Телеканал «Россия-Культура» покажет серию документальных фильмов о становлении Дубны как научного центра

Понедельник, 27 декабря, 21:30. Фильм 1-й — «Начало»

В 1946 году над нашей страной, разрушенной и истерзанной недавно закончившейся войной, нависла реальная угроза атомной бомбардировки. Вчерашние союзники — США — не скрывают своих планов, наступает время атомного шантажа. Советское правительство делает все возможное, чтобы не допустить новой войны и лишить противника атомной гегемонии.

Игорь Курчатов убеждает власти в необходимости создания новых установок для проведения фундаментальных научных исследований. Принимается решение о строительстве самого мощного в мире синхроциклотрона. На севере Московской области разворачивается гигантское строительство. Дубны еще нет на карте, но ее великое научное будущее уже предопределено.

Вторник, 28 декабря, 21:30. Фильм 2-й — «Сильные взаимодействия»

Однажды прославленного советского физика Георгия Николаевича Флерова спросили: «Какой из экспериментов, проведенных в Дубне, самый яркий?» И он ответил: «Самый яркий эксперимент — это сама Дубна». Создавая в своих лабораториях собственный мир — микромир — дубненские ученые, эти властелины протонов, электронов, нейтронов, были уверены, что сотворить собственный мир смогут и на земле. Пусть это тоже будет микромир, на отдельно взятом куске территории, но в нем люди из разных стран, разных взглядов, религий, привычек, будут вместе работать на благо науки, для человечества.

В Дубне создается Объединенный институт ядерных исследований, город сбрасывает железный панцирь секретности, распахивает двери для ученых из других стран. Возникает необыкновенная нравственная атмосфера подлинного демократизма и творческой свободы. Начинается тесная творческая дружба ученых с писателями и поэтами, режиссерами и актерами. Дубна — в центре общественного внимания, Дубна — законодатель стиля и образа жизни оттепельных лет.

Среда, 29 декабря, 21:30. Фильм 3-й — «Время титанов»

Дубна выросла из атомного проекта и только потом, когда изменились условия, начала самостоятельную мирную, фундаментально-научную жизнь. Георгий Николаевич Флеров еще в годы войны написал Сталину письмо, в котором поставил на кон собственную голову: «Если вы меня не слушаете сейчас — будете жалеть потом». Речь шла о необходимости немедленно начинать работу по созданию собственного атомного оружия. Его послушали, и поэтому успели вовремя остановить американский атомный шантаж.

Корифеи, люди, чьими именами и сегодня гордится Дубна, прославились не только выдающимися научными достижениями, но, прежде всего, великими человеческими качествами: смелостью, честностью, принципиальностью в отстаивании убеждений. Мещеряков, Векслер, Блохинцев, Франк, Флеров, Боголюбов — интеллектуальная мощь Дубны поражала воображение. Время корифеев, время титанов.

Нобелевский лауреат Илья Франк говорил, что результат дает «сложение умов работающих». В Дубне это сложение давало величину, стремящуюся к бесконечности. Любая научная задача могла быть решена, любая мечта могла осуществиться. Грандиозные научные достижения Дубны связаны с именами ее великих ученых.

Четверг, 30 декабря, 21:30. Фильм 4-й — «Прорыв в будущее»

Человечество живет в предчувствии новых научных открытий, способных перевернуть наши представления о мироздании. Человечество уверено: скоро ученые доберутся до самых сокровенных тайн природы, ответят на вопросы о происхождении и развитии Вселенной, о рождении органической жизни и жизни разумной. Объяснят природу антивещества, темной энергии и темной материи.

Что может предъявить миру Дубна, какие совершит прорывы? Уже сегодня очевидно: ученые Объединенного института ядерных исследований открывают новую блистательную страницу своей истории. Завершается строительство нового ускорительного комплекса NICA.

«Настоящая машина времени, — говорят ученые, — мы воссоздаем условия первого мига существования Вселенной». Каждую секунду — семь тысяч столкновений. А в каждом столкновении — рождение двух тысяч заряженных частиц. Все эти трехмерные картинки будут зафиксированы, измерено время полета, кривизна траектории в магнитном поле, восстановлены импульсы, энергетические спектры. Поток исследовательской информации в немыслимые пять петабайт.

На озере Байкал введен в эксплуатацию крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп. Проект международный, но Россия — разработчик проекта, его создатель и главный научный координатор. Уникальные исследования проводятся в астробиологии, в генетике и медицине. Дубна дает пример: можно вот так, вместе, решать сложные научные задачи. Можно уважать друг друга, несмотря на различия. Можно жить бок о бок, никого не задевая, никого не обижая, делясь возможностями исследований и результатами работы.

Ученые дарят нам надежду, что когда-нибудь весь мир будет похож на Дубну.

Напоминаем о проекте «Скрябин. Вселенная», съемки которого проходили в зале синхрофазотрона ОИЯИ (Дубна). Трансляция программ состоится 27 и 28 декабря в 22.15 также на телеканале «Россия-Культура».