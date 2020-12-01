Суд Дубны постановил

Обвинительное заключение по делу утверждено и.о. Кимрского городского прокурора Тверской области юристом 1 класса гражданином К.

Установлено, что гражданин Л. 25 марта 2021 года незаконно завладел банковской картой ранее ему знакомой гражданки К., после чего в период с 25 по 27 марта 2021 года без ведома и согласия владельца банковской карты гражданки К., то есть тайно, совершал покупки в различных магазинах г. Кимры Тверской области, похитив со счета на имя последней, открытого в отделении банка в г.о. Дубна Московской области, 6 839, 25 рублей.

Причиненный ущерб гражданином Л. возмещен потерпевшей в полном объеме.

Приговором суда от 01.12.2021 гражданин Л. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 ч. 3 УК РФ, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей.

На основании ч. 5 ст. 72 УК РФ, учитывая срок содержания под стражей с 08.10.2021, Лагуткин Д.А. от отбывания наказания в виде штрафа полностью освобожден.

Приговор суда вступил в законную силу.