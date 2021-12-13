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Студенты Университета «Дубна» — победители соревнований «IT‑Планета 2020/2021»

понедельник, 13 декабря 2021 | 14:13    
Новости
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Даниил Андреев и Михаил Мурунов, студенты 3 курса Института САУ Университета «Дубна» стали победителями в самых масштабных ИТ-соревнованиях в России «IT-Планета 2020/2021»!

Студенты разработали систему, которая определяет пульс человека по его видеоизображению в режиме реального времени. С этой разработкой ребята стали победителями XIII Международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета 2020/2021» (конкурс «СБЕР Data Science»).

Приз - стажировка в «Сбербанке», карьерные предложения от учредителей конкурса, денежные призы, стипендии и возможность получить грант Президента РФ на обучение в магистратуре.

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