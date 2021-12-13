Студенты Университета «Дубна» — победители соревнований «IT‑Планета 2020/2021»

Студенты разработали систему, которая определяет пульс человека по его видеоизображению в режиме реального времени. С этой разработкой ребята стали победителями XIII Международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета 2020/2021» (конкурс «СБЕР Data Science»).

Приз - стажировка в «Сбербанке», карьерные предложения от учредителей конкурса, денежные призы, стипендии и возможность получить грант Президента РФ на обучение в магистратуре.