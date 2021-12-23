-11,9°
Влажность: 75%
Давление: 742,6 мм ↓

Спасатели из Дубны оказали помощь двум рыбакам, застрявшим на льдине на сломанном снегоходе

четверг, 23 декабря 2021 | 13:22    
Новости
     22
В среду, 22 декабря, работники дежурной смены 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» оказали помощь двум рыбакам, у которых сломался снегоход на льду Иваньковского водохранилища в Дубненском городском округе.

Заместитель начальника части Александр Проценко рассказал, что около шести часов вечера с водоема на поисково-спасательный пост подразделения пришли двое рыбаков, у которых сломался снегоход по пути к берегу.

«Порыбачив на льду водохранилища, мужчины возвращались на берег, но техника неожиданно подвела – снегоход заглох более чем в километре от береговой черты.  Попытки самостоятельно устранить неисправность не увенчались успехом, и рыбаки обратились за помощью к спасателям», – рассказал заместитель начальника части.

Александр Проценко добавил, что работники дежурной смены вместе с рыбаками направились к месту поломки на судне на воздушной подушке «Хивус-6», так как лед водоема имеет по всей площади разную толщину, большое количество промоин и может проломиться в любой момент.

«Добравшись до снегохода, спасатели с помощью набора инструментов помогли запустить двигатель транспортного средства, напомнили рыбакам о правилах поведения на водоемах в зимний период и сопроводили мужчин до берега, убедившись в их безопасности», – заключил Александр Проценко.

Напоминаем, что 15 декабря спасатели 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» оказали помощь молодому человеку с признаками сильного переохлаждения в районе Иваньковского водохранилища.

Тэги: 
Мособлпожспас
Московское море
Источник:
Анна Калугина, старший эксперт по ВР и работе со СМИ Дубненского ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас»
Опубликовал:
Пресс-служба Администрации г.о. Дубна
Читать Дубна.Ru в
20.12.2021 | 14:33   
Новости
    906
Дубненские спасатели продолжают контролировать обстановку на водоемах Подмосковья
В городском округе Дубна продолжается операция «Тонкий лед», в мероприятиях которой задействованы спасатели ГКУ МО «...
Мособлпожспас
20.12.2021 | 14:52   
Новости
    888
Спасатели ГКУ МО "Мособлпожспас" контролируют опасные горки
Катание на горках - излюбленная зимняя забава детворы. Но, как показывает практика, это еще и небезопасное занятие,...
Мособлпожспас | безопасность
17.12.2021 | 14:54   
Новости
    884
Дубненские спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» предупредили об уменьшении толщины льда водоемов
В пятницу, 17 декабря, работники пожарно-спасательных подразделений ГКУ МО «Мособлпожспас» провели профилактические...
Мособлпожспас | безопасность