Спасатели из Дубны оказали помощь двум рыбакам, застрявшим на льдине на сломанном снегоходе

Заместитель начальника части Александр Проценко рассказал, что около шести часов вечера с водоема на поисково-спасательный пост подразделения пришли двое рыбаков, у которых сломался снегоход по пути к берегу.

«Порыбачив на льду водохранилища, мужчины возвращались на берег, но техника неожиданно подвела – снегоход заглох более чем в километре от береговой черты. Попытки самостоятельно устранить неисправность не увенчались успехом, и рыбаки обратились за помощью к спасателям», – рассказал заместитель начальника части.

Александр Проценко добавил, что работники дежурной смены вместе с рыбаками направились к месту поломки на судне на воздушной подушке «Хивус-6», так как лед водоема имеет по всей площади разную толщину, большое количество промоин и может проломиться в любой момент.

«Добравшись до снегохода, спасатели с помощью набора инструментов помогли запустить двигатель транспортного средства, напомнили рыбакам о правилах поведения на водоемах в зимний период и сопроводили мужчин до берега, убедившись в их безопасности», – заключил Александр Проценко.

Напоминаем, что 15 декабря спасатели 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» оказали помощь молодому человеку с признаками сильного переохлаждения в районе Иваньковского водохранилища.