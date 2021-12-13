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Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» провели профилактический рейд на Иваньковском водохранилище

понедельник, 13 декабря 2021 | 11:05    
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В субботу, 11 декабря, работники 215-й пожарно-спасательной части Дубненского территориального управления ГКУ МО "Мособлпожспас" провели патрулирование на Иваньковском водохранилище, расположенном на территории городского округа Дубна.

Заместитель начальника 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО "Мособлпожспас" Александр Проценко рассказал, что в рамках профилактической акции «Тонкий лед» с 1 декабря 2021 года спасатели ежедневно проводят разъяснительные беседы с рыбаками, напоминают о правилах безопасного поведения на льду, а также производят замеры толщины ледяной поверхности водоёма.

В ходе мероприятия работники противопожарно-спасательной службы, используя судно на воздушной подушке "Хивус-6", подплыли к любителями подлёдного лова, рассказали о необходимых мерах безопасности, которые важно соблюдать при посещении водных объектов, напомнили рыбакам, что выход на лед опасен из-за непостоянной толщины и наличия промоин и вручили памятки с номерами телефонов экстренных служб, – рассказал Александр Проценко.

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