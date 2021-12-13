Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» провели профилактический рейд на Иваньковском водохранилище

Заместитель начальника 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО "Мособлпожспас" Александр Проценко рассказал, что в рамках профилактической акции «Тонкий лед» с 1 декабря 2021 года спасатели ежедневно проводят разъяснительные беседы с рыбаками, напоминают о правилах безопасного поведения на льду, а также производят замеры толщины ледяной поверхности водоёма.

В ходе мероприятия работники противопожарно-спасательной службы, используя судно на воздушной подушке "Хивус-6", подплыли к любителями подлёдного лова, рассказали о необходимых мерах безопасности, которые важно соблюдать при посещении водных объектов, напомнили рыбакам, что выход на лед опасен из-за непостоянной толщины и наличия промоин и вручили памятки с номерами телефонов экстренных служб, – рассказал Александр Проценко.