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Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» продолжают предупредительную работу на водоемах

четверг, 16 декабря 2021 | 12:35    
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16 декабря, спасатели Московской областной противопожарно-спасательной службы проверили прочность ледяного покрова на водоемах городского округа Дубна. Выходить на тонкий лед по-прежнему опасно.

Как рассказал начальник Дубненского территориального управления ГКУ МО "Мособлпожспас" Алексей Бабенко, для предотвращения несчастных случаев дубненские спасатели продолжают предупредительную работу с населением.

Лед на большинстве водоемов остается тонким, меньше семи сантиметров. Такой лед не способен выдержать вес ребенка, одетого в теплую одежду. Не говоря уже про взрослого человека. Выходить на него опасно для жизни. Спасатели проводят разъяснительную работу, пытаясь донести эту информацию до граждан, - сказал Алексей Бабенко.

Начальник теруправления отметил, что чаще всего бедой для взрослого человека оборачивается мимолетное желание сократить путь, побыстрее добраться куда-то. Для детей причиной выступает любопытство.

В этом смысле важно помнить старую русскую пословицу: «Тише едешь – дальше будешь». А с детьми всем родителям необходимо провести беседу и подробно рассказать, чем опасен выход на лед. Приучать подрастающее поколение к соблюдению правил безопасности нужно с малых лет, чтобы потом не проливать слезы, - заключил Алексей Бабенко.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни сильного похолодания не предвидится. Поэтому опасность выхода на тонкий лед сохранится. 

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