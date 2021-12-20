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Спасатели ГКУ МО "Мособлпожспас" контролируют опасные горки

понедельник, 20 декабря 2021 | 14:52    
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Катание на горках - излюбленная зимняя забава детворы. Но, как показывает практика, это еще и небезопасное занятие, особенно если ледяные горки устроены стихийно в совсем не подходящих для этого местах. Зачастую горки оборудуются на склонах водоемов, и их спуски выходят на еще не окрепший лед, прямую угрозу для жизни несут ледяные скаты с насыпей железнодорожных и автомобильных магистралей.

Как рассказал заместитель начальника Дубненского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» Евгений Патуев, такие опасные места не уходят от внимания спасателей.

В районе выезда всех пожарно-спасательных подразделений есть такие места, и спасатели, естественно, не могут оставить их без своего внимания. Они фиксируют расположение опасных горок и передают данные в администрацию городских округов для принятия уполномоченными службами последующих мер, - сказал Евгений Патуев.

Заместитель начальника теруправления отметил, что само по себе катание с горок является травмоопасным видом времяпровождения и попросил взрослых не оставлять детей при этом без присмотра.

Получить травму можно как на необорудованной горке - налететь на кочку, зацепиться за куст, врезаться в дерево, так и на оборудованной горке во дворе, при массовом катании - удариться об лед или о товарища во время спуска. Важно, чтобы рядом всегда были взрослые, которые смогут вовремя успокоить развеселившихся детей и упорядочить катание, - сказал Евгений Патуев.

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