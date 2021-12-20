Спасатели ГКУ МО "Мособлпожспас" контролируют опасные горки

Как рассказал заместитель начальника Дубненского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» Евгений Патуев, такие опасные места не уходят от внимания спасателей.

В районе выезда всех пожарно-спасательных подразделений есть такие места, и спасатели, естественно, не могут оставить их без своего внимания. Они фиксируют расположение опасных горок и передают данные в администрацию городских округов для принятия уполномоченными службами последующих мер, - сказал Евгений Патуев.

Заместитель начальника теруправления отметил, что само по себе катание с горок является травмоопасным видом времяпровождения и попросил взрослых не оставлять детей при этом без присмотра.